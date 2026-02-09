Ostrzeżenia przed silnym mrozem na wschodzie Polski i przed marznącymi opadami w większości regionów wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na poniedziałek, wtorek, środę i czwartek. Nadchodzący tydzień przyniesie jednak dynamiczną i zróżnicowaną pogodę. Będą zarówno okresy ocieplenia, jak i siarczystego mrozu, szczególnie na północnym wschodzie kraju. Jakiej pogody w tym tygodniu w zimowej stolicy Polski mogą spodziewać się ci, którzy są na półmetku ferii, czyli uczniowie m.in. z województwa dolnośląskiego, łódzkiego czy zachodniopomorskiego?

/ Shutterstock

Pogoda od 9 do 15 lutego - odwilż na południu, mróz na północy

Początek tygodnia upłynie pod znakiem pochmurnej aury i licznych opadów. Na północy i zachodzie kraju możliwe są opady marznącego deszczu powodujące gołoledź, a lokalnie także opady śniegu. Temperatura na północy utrzyma się w okolicach -2 do 0 st. C, natomiast na południu w piątek możliwy jest wzrost nawet do 8 st. C. W centrum i na południu w ciągu dnia termometry wskażą przeważnie od 0 do 5 st. C.

Będzie się utrzymywać przewaga chmur i opadów - na północy dominować będzie śnieg i deszcz ze śniegiem, na południu deszcz, a w centrum i na zachodzie okresowo deszcz marznący. W poniedziałek i wtorek na północnym wschodzie kraju spodziewane są silne mrozy - minimalnie nawet do -20 st. C, maksymalnie -11 st. C. Na południu i południowym zachodzie będzie znacznie cieplej, z temperaturami do 6-8 st. C pod koniec tygodnia.

Ostrzeżenia IMGW - mróz i marznące opady

Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem i marznącymi opadami wydane na poniedziałek, 9 lutego 2026 / IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami wydane na wtorek, 10 lutego 2026 / IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami wydane na środę, 11 lutego 2026 / IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenia IMGW przed marznącymi opadami wydane na czwartek, 12 lutego 2026 / IMGW / Materiały prasowe

Pogoda na ferie 2026 - jakie warunki dla wypoczywających w tym tygodniu?

Do 15 lutego ferie mają uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego i opolskiego. Fani zimowych sportów muszą przygotować się na zróżnicowaną pogodę w tym tygodniu. Warunki narciarskie są ogólnie dobre, z grubą pokrywą śnieżną w kurortach. W Zieleńcu pokrywa śniegu wynosi od 40 do 110 cm. W Tatrach panuje mróz, często poniżej -5 st. C, co zapewnia doskonałe utrzymanie tras. W niższych partiach Tatr, na szlakach turystycznych, miejscami występują oblodzenia oraz ciężki, mokry i przepadający śnieg. Zaleca się stosowanie raczków oraz kijków trekkingowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Aktualnie w Tatrach występuje 2. stopień zagrożenia lawinowego.

Od 16 lutego do 1 marca wypoczywać będą za to uczniowie z województwa podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i śląskiego, ale biorąc pod uwagę zmienne warunki w górach, synoptycy nie wydali jeszcze konkretnej prognozy.