Jaka pogoda szykuje się na Wszystkich Świętych? Już w piątek w pobliżu Polski pojawi się wyż Urmi, który wyraźnie uspokoi sytuację pogodową w naszym kraju. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz więcej słońca. 1 listopada zapowiada się ciepło i słonecznie.

Pogoda na Wszystkich Świętych: pogodnie i nawet 18 st. C, fot. IMGW / Shutterstock

Wyż Urmi przyniesie poprawę pogody - w piątek i przez weekend zrobi się spokojnie, słonecznie i bez opadów w większości kraju.

Ciepły dzień Wszystkich Świętych - 1 listopada temperatura wzrośnie nawet do 18 st. C na południu Polski.

Nocne przymrozki i poranne mgły - lokalnie, zwłaszcza w kotlinach i dolinach, temperatura może spaść poniżej 0 st. C, a drogi będą śliskie.

W piątek najwięcej przejaśnień zapowiada się na południu i południowym zachodzie kraju. Najwyższe temperatury zanotujemy na Dolnym Śląsku - tam słupki rtęci wzrosną do 14 st. C. W centrum kraju prognozuje się od 11 do 13 st. C, natomiast na północnym wschodzie będzie około 10 st. C.

Wiatr w rejonach wschodnich i północno-wschodnich początkowo umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunku północno-zachodniego. W pozostałych regionach powieje już znacznie słabiej, z zachodu i południa. Wraz z upływem dnia poprawią się również warunki biometeorologiczne.

W nocy z piątku na sobotę pogoda pozostanie stabilna. Przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a niebo w wielu miejscach będzie bezchmurne. W dolinach i kotlinach mogą pojawić się lokalne mgły lub zamglenia, chwilami marznące - kierowcy powinni uważać na śliskie drogi.

Temperatura minimalna wyniesie od 0-2 st. C na wschodzie, w centrum i w Małopolsce, lokalnie w pobliżu gór spadnie do -1 st. C, a przy gruncie możliwe są przymrozki do -3 st. C. W głębi kraju noc będzie nieco cieplejsza - od 3 do 5 st. C, a nad morzem około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim chwilami porywisty, przeważnie południowy.

Wyż Urmi przyniesie słoneczną pogodę, fot. IMGW

Pogoda na 1 listopada: słońce i nawet 18 st. C

W dzień Wszystkich Świętych pogoda dopisze niemal w całym kraju. Przelotne opady mogą pojawić się na północy, zachodzie oraz miejscami na południu.

W ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło - od 12-13 st. C na północy i zachodzie, przez 15 st. C w centrum, do nawet 18 st. C na południu i południowym wschodzie.

Pogoda na Wszystkich Świętych, fot. IMGW

Wiatr będzie słaby, na południu okresami umiarkowany i porywisty, w rejonach podgórskich może dochodzić do 55 km/h. Przeważający kierunek wiatru - południowo-zachodni i południowy.

Wyż Urmi przyniesie kilka spokojnych pogodowo dni. Po okresie wietrznej i deszczowej pogody nadchodzą słoneczne, ciepłe i pogodne chwile - w sam raz na wizyty na cmentarzach, spacery i rodzinne spotkania w dniu Wszystkich Świętych.