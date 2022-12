Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz południowej części województwa lubelskiego i południowo-wschodniej części województwa śląskiego.

Ostrzeżenia obowiązują do soboty 24 grudnia, aczkolwiek IMGW zastrzegło, że "w przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenia mogą ulec zmianie".

Pokrywa śnieżna topnieje

Czwartek jest kolejnym dniem, kiedy w całym kraju pada deszcz i temperatura jest na plusie. To powoduje, że zalegająca pokrywa śnieżna stopniowo topnieje.

Dziś termometry na wschodzie kraju wskażą maksymalnie 2 stopnie Celsjusza, w centrum ok. 5 st. C. Zdecydowanie najcieplej jest na zachodzie kraju - temperatura dochodzi tam do 9 st. C.

Jaka będzie noc?

Jak informują synoptycy, noc z czwartku na piątek nadal z przewagą dużego zachmurzenia i opadami deszczu. Na południu, głównie w obszarach podgórskich, także deszczu ze śniegiem.

Najsilniej deszcz będzie padał na północnym-wschodzie kraju, w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Może tam spaść nawet 10 litrów wody na metr kwadratowy.

W kolejnych dniach również należy się spodziewać plusowej temperatury, co umożliwi dalsze topnienie zalegającego śniegu.