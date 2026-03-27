Intensywne opady śniegu w Tatrach przyniosły długo wyczekiwaną poprawę warunków narciarskich na Kasprowym Wierchu. Od najbliższej soboty ponownie rusza wyciąg krzesełkowy w Dolinie Goryczkowej, a narciarze mogą liczyć na najlepsze warunki tej zimy. Służby ostrzegają jednak, że w górach panują trudne warunki turystyczne, a bezpieczeństwo powinno być priorytetem.

Intensywne opady śniegu w Zakopanem, 27 marca 2026 / Józef Niedziałek / PAP

Rekordowe opady śniegu poprawiły warunki na stokach

Ostatnie dni przyniosły w Tatrach intensywne opady śniegu, które znacząco poprawiły warunki narciarskie na Kasprowym Wierchu. W piątek na szczycie leżało już ponad 105 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa sięgała aż 131 cm. Na Hali Gąsienicowej spadło 77 cm białego puchu, a nawet w Zakopanem śnieg przykrył ulice warstwą ponad 20 cm.

Dzięki sprzyjającym warunkom od soboty ponownie zostanie uruchomiony wyciąg narciarski z Doliny Goryczkowej na szczyt Kasprowego Wierchu. To dobra wiadomość dla miłośników białego szaleństwa, którzy w tym sezonie musieli długo czekać na odpowiednie warunki. Wyciąg w Dolinie Goryczkowej działał w tym sezonie zaledwie od 18 lutego, a później został zamknięty z powodu awarii i braku śniegu.

Najlepsze warunki sezonu - trasy gotowe na święta

Obecnie warunki na trasach w dolinach Goryczkowej i Gąsienicowej są oceniane jako bardzo dobre. Trasa narciarska w Dolinie Gąsienicowej ma długość 1200 metrów, natomiast w Dolinie Goryczkowej aż 2100 metrów. Wraz z nartostradą do Kuźnic cały zjazd przekracza 5,5 km, co czyni Kasprowy Wierch jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do uprawiania narciarstwa w Polsce.

Prognozy pogody na najbliższy tydzień są optymistyczne dla narciarzy - zapowiadane są kolejne opady śniegu, co pozwoli utrzymać doskonałe warunki na stokach przez całą Wielkanoc. Organizatorzy zachęcają, by świąteczny czas spędzić aktywnie na nartach, zamiast przy stole.

Uwaga na trudne warunki turystyczne

Mimo znakomitych warunków narciarskich, Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed trudnymi i niebezpiecznymi warunkami do uprawiania turystyki pieszej. W wyższych partiach gór szlaki są przysypane świeżym śniegiem, ich przebieg często jest całkowicie niewidoczny, a głębokie zaspy utrudniają poruszanie się. Dodatkowo niski pułap chmur i ograniczona widzialność mogą prowadzić do pobłądzeń.

Poruszanie się w takich warunkach wymaga dużego doświadczenia, umiejętności oceny zagrożenia lawinowego oraz odpowiedniego wyposażenia - raków, czekana, kasku i zestawu lawinowego ABC. Nawet w niższych partiach Tatr sytuacja jest trudna - szlaki są nieprzetarte, a na drzewach zalega ciężki śnieg, który może powodować łamanie się gałęzi i stanowić zagrożenie dla turystów.

Kasprowy Wierch od lat przyciąga narciarzy z całej Polski, a obecne warunki są określane przez wielu jako najlepsze w tym sezonie. Dla miłośników sportów zimowych to doskonała okazja, by w świąteczny czas skorzystać z wyjątkowych tras i cieszyć się prawdziwie zimową aurą.

Jednocześnie służby apelują o rozwagę i odpowiedzialność - zarówno na stokach, jak i na szlakach. Góry, choć piękne i malownicze, potrafią być nieprzewidywalne, zwłaszcza przy tak dynamicznie zmieniającej się pogodzie.