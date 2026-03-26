Kiepskie wieści pogodowe przekazał IMGW. Instytut wydał alerty I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i intensywnymi opadami deszczu dla dwóch województw. W ośmiu województwach spodziewane są przymrozki.
- IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla 8 województw zachodniej Polski.
- Dla południa woj. śląskiego i małopolskiego wprowadzono ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
IMGW wydał w czwartek ostrzeżenia I stopnia przed przymrozkami dla woj. lubuskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a także dla większości obszaru woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz powiatów na północy woj. mazowieckiego.
Na większości obszaru objętego alertami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do minus 1 st. C, przy gruncie do minus 3 st. C. Lokalnie temperatura powietrza może spaść do minus 3 st. C, a przy gruncie do minus 5 st. C.
Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 22 w czwartek do godz. 7 w piątek.