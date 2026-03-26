Deszcz i śnieg na południu

Dla powiatów na południu woj. śląskiego i małopolskiego IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Jak poinformował Instytut, na obszarach położonych powyżej 700 m n.p.m. prognozowane są tam opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10-20 cm. Alerty będą obowiązywały do godz. 12 w piątek.

W mocy pozostają także wydane w środę ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu dla południa woj. śląskiego (do godz. 23 w czwartek) oraz części woj. małopolskiego (do godz. 1 w piątek). Spodziewane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Suma opadów może wynieść od 30 mm do 45 mm.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Zima znowu w Beskidach? GOPR: Przeciętnym turystom odradziłbym wycieczki

Prognoza pogody

W nocy z czwartku na piątek na północy i zachodzie kraju dosyć pogodnie i bez opadów. Deszcz utrzyma się na południu i na wschodzie kraju. W rejonach podgórskich i w górach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Całkowita suma opadów na południu kraju osiągnie do 20 milimetrów na metr kwadratowy. Temperatura osiągnie lokalnie od minus 3 st. C, do 5 st. C na południu i południowym wschodzie. Wiatr będzie chwilami umiarkowany, miejscami słaby, z kierunków północnych.

W piątek na północy i zachodzie kraju na ogół pogodnie. Większe zachmurzenie i intensywne opady deszczu prognozowane są na południu i południowym wschodzie kraju. W rejonach podgórskich i w górach opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach także śniegu. Temperatura maksymalnie osiągnie około 14 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Na przeważającym obszarze kraju na termometrach od 10 do 12 st. C. Chłodniej będzie w strefie występowania opadów i zachmurzenia całkowitego, tam miejscami od 5 do 7 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, na południu chwilami umiarkowany i porywisty, z kierunków północnych, a na wybrzeżu z kierunków zachodnich.

W nocy z piątku na sobotę nadal pochmurno, ze słabszymi i miejscami umiarkowanymi opadami deszczu na południu kraju, maksymalnie w okolicach 10-12 milimetrów na metr kwadratowy. Na północy i zachodzie kraju więcej pogodnego nieba i bez opadów. Temperatura na północy kraju spadnie do minus 4 st. C. W dalszym ciągu najcieplej będzie w południu kraju - około 3-4 st. C. Wiatr będzie słaby, z kierunku północnego i zachodniego. Przy słabym wietrze na północy i zachodzie kraju, mogą się nad ranem lokalnie tworzyć gęste mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów, także marznące.