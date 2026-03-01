Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń dla wielu regionów Polski. Najpoważniejsze dotyczą gwałtownych wezbrań rzek oraz roztopów, a także gęstej mgły ograniczającej widoczność.

IMGW wydaje alerty: Roztopy, wezbrania rzek i gęsta mgła (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najwyższy, III stopień ostrzeżenia hydrologicznego obowiązuje dla zlewni rzek Wąska i Guber w województwie warmińsko-mazurskim oraz dla zlewni Wkry na Mazowszu. IMGW informuje, że w związku z trwającym spływem wód roztopowych poziom wody może dalej rosnąć, przekraczając stany alarmowe. Te alerty mają obowiązywać do poniedziałku, do godziny 12:00.

Ostrzeżenia II stopnia wydano dla rzek: Wierzyca i Martwa Wisła (woj. pomorskie), Drwęca i Rypienica (kujawsko-pomorskie), Bauda (warmińsko-mazurskie), Omulew i Bug (mazowieckie), Ruż (podlaskie), Huczawa (lubelskie) oraz Widawa (dolnośląskie). Te alerty potrwają do wtorku, do godziny 15:00.

Ostrzeżenia I stopnia dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części podlaskiego i mazowieckiego. Spodziewane są tam spływy wód roztopowych i wzrosty poziomu wód, miejscami z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alerty obowiązują do poniedziałku, do godziny 10:00.

Ostrzeżenie hydrologiczne / IMGW /

Roztopy i odwilż - do niedzieli, do godziny 20:00, obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia dla woj. pomorskiego i części warmińsko-mazurskiego. Prognozowany jest wzrost temperatury (od 2°C do 10°C) i topnienie pokrywy śnieżnej. Wiatr może osiągać w porywach do 50 km/h.

Gęsta mgła - IMGW ostrzega także przed gęstą mgłą, która może ograniczać widoczność miejscami poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie I stopnia obowiązuje od niedzieli, od godz. 23:00 do poniedziałku, do godz. 9:00 dla województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz części wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podlaskiego, lubelskiego i powiatu kłobuckiego w śląskim.

Ostrzeżenie meteorologiczne / IMGW /

Ostrzeżenia I stopnia oznaczają warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.