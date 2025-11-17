​Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapowiedziało działania na rzecz odzyskania cennych pamiątek i dokumentów związanych z ofiarami II wojny światowej, które miały zostać wystawione na aukcji w Niemczech. Licytacja została anulowana po interwencji polskich władz, jednak sprawa wciąż budzi wiele emocji i pytań o losy historycznych artefaktów.

/ Shutterstock

Niemiecki dom aukcyjny anulował licytację pamiątek i dokumentów po ofiarach II wojny światowej po interwencji polskich władz.

MKiDN zapowiedziało działania na rzecz odzyskania wszystkich obiektów, które powinny wrócić do Polski.

Wśród wystawionych przedmiotów znalazły się m.in. listy więźniów obozów koncentracyjnych, dokumenty związane ze zbrodnią katyńską oraz inne cenne artefakty historyczne.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W niemieckim Domu Aukcyjnym Felzmann w Neuss miała się odbyć aukcja licząca 623 artefakty z prywatnej kolekcji. Wśród wystawionych przedmiotów znalazły się pamiątki i dokumenty po więźniach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych w Auschwitz i Majdanku oraz ofiarach zbrodni katyńskiej. Po zdecydowanej reakcji polskich władz, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz pałacu prezydenckiego, aukcja została anulowana, a dom aukcyjny usunął ją ze swojej strony internetowej.

MKiDN: Wszystkie obiekty powinny wrócić do Polski

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreśliło, że własnością Skarbu Państwa są te obiekty, które były wyposażeniem lub częścią dokumentacji obozów oraz te, które zostały nielegalnie wywiezione z Polski. Resort zapowiedział wystąpienie o zwrot wszystkich takich przedmiotów. Każdy z artefaktów ma zostać indywidualnie zbadany pod kątem pochodzenia i tożsamości.

W sprawę zaangażowany został ambasador Polski w Berlinie, Jan Tombiński, który pozyskuje szczegółowe informacje na temat wystawionych obiektów. Ministerstwo Kultury pozostaje w stałym kontakcie z ambasadą i koordynuje działania z innymi resortami. Podkreślono, że szybka i skuteczna reakcja była możliwa dzięki międzyresortowej współpracy.

Kontrowersje wokół handlu świadectwami wojennymi

Wśród wystawionych na aukcję przedmiotów znalazły się m.in. list więźnia z Auschwitz, diagnoza lekarska z Dachau dotycząca przymusowej sterylizacji, karta z kartoteki Gestapo, antyżydowski plakat propagandowy, gwiazda Dawida z obozu Buchenwald oraz list z akwarelą Bronisława Czecha, polskiego olimpijczyka zamordowanego w Auschwitz. W katalogu znalazły się także pamiątki związane z ofiarami zbrodni katyńskiej, w tym telegramy i listy jeńców.

Dom Aukcyjny Felzmann nie wydał oficjalnego oświadczenia w sprawie anulowania aukcji. W odpowiedzi na pytania niemieckiej prasy przedstawiciele domu aukcyjnego podkreślili, że prywatni kolekcjonerzy prowadzą badania historyczne i przyczyniają się do zachowania pamięci, a nie do handlu cierpieniem. Przypomniano również, że pierwsza część kolekcji została sprzedana sześć lat temu, a nabywcami byli m.in. kolekcjonerzy z Ameryki.