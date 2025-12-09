Do Polski dotarła fala wyjątkowo wysokich temperatur, której kulminacja spodziewana jest na środę. W wielu regionach termometry pokażą wartości typowo wiosenne. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że to krótkotrwałe ocieplenie. Już pod koniec tygodnia czeka nas wyraźne ochłodzenie.
W poniedziałek pogoda zaskoczyła nawet synoptyków. W Słubicach i Legnicy odnotowano aż 14 st. C, co jak na tę porę roku jest anomalią. Równie ciepło było we wtorkowy poranek - po godzinie 6 na zachodzie kraju słupki rtęci wskazywały ponad 10 st. C. Takie wartości zwykle pojawiają się we wrześniu albo dopiero w marcu.
W środę spodziewane jest apogeum nietypowej pogody. W całym kraju temperatura przekroczy 10 st. C, a na południu możliwe jest nawet 15 st. C. Odchylenie od normy sięgnie lokalnie ponad 10 stopni.
Choć jest ciepło, nie wszędzie mamy sprzyjającą aurę. W północnych i środkowych regionach kraju spodziewane są na ogół słabe okresowe opady deszczu. Południe kraju pozostanie bardziej słoneczne.
Od czwartku sytuacja zacznie się stopniowo zmieniać. Nadal będzie ciepło - około 10 st. C - jednak na wybrzeżu pojawi się silniejszy wiatr, osiągający w porywach nawet 60 km/h. Deszcz również się utrzyma, szczególnie na północy.
Podobny scenariusz prognozowany jest na piątek i weekend. Od Pomorza po Podlasie oraz częściowo w centrum regularnie będzie padać, a suma opadów w tych rejonach może sięgnąć 10-20 mm. Dużo spokojniej zapowiada się na południu - Śląsk, Małopolska i Podkarpacie mogą liczyć na dłuższe chwile bez deszczu.
Wraz z końcem tygodnia zacznie robić się chłodniej, szczególnie na wschodzie. Choć w sąsiednich krajach pojawi się całodobowy mróz, w Polsce aż tak niskich wartości nie odnotujemy. Mimo to wschodnie regiony zobaczą jedynie 1-3 st. C w najcieplejszym momencie dnia, a miejscami może wystąpić deszcz ze śniegiem. W centrum i na zachodzie temperatura utrzyma się na poziomie 4-7 st. C.
Typowo jesienny scenariusz prawdopodobnie przeciągnie się na kolejny tydzień. Mimo ochłodzenia temperatura w ciągu dnia pozostanie dodatnia. Często będą towarzyszyć nam chmury i opady deszczu - głównie na północy - przejaśnień będzie niewiele. Lokalnie mogą pojawiać się także mgły.