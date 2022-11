Synoptycy prognozują, że do południa we Wszystkich Świętych w niemal całym kraju będzie występowała gęsta mgła. Widzialność miejscami może sięgać zaledwie 50 m. "Jednak, gdy mgły opadną ujrzymy słońce. Wciąż ciepło – maksymalnie 21 st. C" – zapowiada rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Jakiej pogody możemy spodziewać się z kolei w Dzień Zaduszny?

Gęsta mgła na ulicach Łodzi. / Roman Zawistowski / PAP

Prognoza pogody na Wszystkich Świętych, 1 listopada

W Polsce zachmurzenie będzie dziś duże z większymi przejaśnieniami, na południu rozpogodzenia. Na północnym wschodzie i w centrum kraju okresami zachmurzenie całkowite i słabe opady mżawki lub deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. Obowiązują one do południa niemal w całym kraju. Lokalnie na północnym wschodzie i wschodzie mgły mogą utrzymywać się przez cały dzień.

Temperatura maksymalna od 9 st. C na północnym wschodzie, około 16 st. C w centrum do 20 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W rejonach podgórskich wiatr porywisty. W górach porywy wiatru do 70 km/h.

Noc z 1 na 2 listopada - pogoda

W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie i wschodzie okresami zachmurzenie całkowite i słabe opady mżawki lub deszczu. Na południu miejscami przelotny deszcz.

Mgły, głównie na północy i wschodzie kraju, ograniczające widzialność do 100 m.

Temperatura minimalna od 6 st. C do 10 st. C, lokalnie nad morzem 11 st. C; w rejonach podgórskich od 4 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W górach wiatr porywisty, w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

Jaka pogoda w Zaduszki, 2 listopada?

W środę w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie miejscami słabe opady deszczu. Początkowo na wschodzie kraju mgły ograniczające widzialność do 100 m.

Temperatura maksymalna od 11 st. C na północnym wschodzie do 16 st. C na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W Sudetach wiatr w porywach do 75 km/h.

Czeka nas zmiana pogody

3 listopada czeka całkowita zmiana pogody. Na termometrach będzie maksymalnie 12 - 13 st. C w całym kraju. Na wybrzeżu prognozowane są opady deszczu.