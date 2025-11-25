Śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący, powodujący gołoledź - z takimi trudnymi warunkami pogodowymi trzeba liczyć się we wtorek. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie do 5–8 cm, a w Tatrach do 10 cm. Na południowym wschodzie kraju wystąpią opady deszczu. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Gdzie opady śniegu będą największe?

Opady śniegu, Polska - IMGW wydał alerty pogodowe / Shutterstock

IMGW wydał żółte i pomarańczowe alerty dotyczące oblodzenia, intensywnych opadów śniegu, deszczu oraz roztopów, które obowiązują do czwartku rano.

Najtrudniejsza sytuacja jest na południu i południowym wschodzie kraju.

W górach pojawią się zawieje i zamiecie śnieżne.

Na Podkarpaciu po weekendowy ataku zimy ok. 12 tys. gospodarstw nie ma prądu.

Ostrzeżenia pogodowe IMGW. We wtorek trudne warunki

Zimowa aura w dużej części Polski daje się we znaki od kilku dni. Najbliższe godziny upłyną pod znakiem opadów śniegu i deszczu. "Dziś trudne warunki!" - zaalarmował we wtorek o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydając żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu oraz pomarańczowe - przed oblodzeniem i roztopami. Alerty obowiązują od wtorku do środy, do godz. 7:30, a część do czwartku, również do godz. 7:30.

Ostrzeżenia pogodowe IMGW / IMGW / Materiały prasowe

/ IMGW / Materiały prasowe

Sytuacja w wielu regionach jest trudna. Na Podkarpaciu po weekendowym ataku zimy około 12 tys. gospodarstw nadal pozostaje bez prądu.

We wtorek najgorszej sytuacji należy się spodziewać na południu i południowym wschodzie kraju. Wystąpią tam opady deszczu, na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Miejscami, zwłaszcza w centrum i na północnym wschodzie - marznący i powodujący gołoledź. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i południu Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej przyrost pokrywy śnieżnej o około 5-8 cm, wysoko w Tatrach o około 10 cm. Wysoko w górach miejscami wystąpią zawieje i zamiecie śnieżne.

Jaka pogoda będzie w środę?

W środę również wystąpią opady śniegu i deszczu ze śniegiem, a na wschodzie, południu i na wybrzeżu - deszczu, który lokalnie może być marznący i powodować gołoledź. Na południowym zachodzie opady śniegu będą chwilami intensywne i tam przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 10-15 cm, a w Karpatach o 15-20 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -2 st. do 1 st. C. Cieplej będzie lokalnie na południowym wschodzie i nad samym morzem - około 3-4 st. C. Wysoko w Karpatach i Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Bieszczadach do 110 km/h, będzie powodował miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.