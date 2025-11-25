Już za miesiąc będziemy świętować Boże Narodzenie. Wiele osób z pewnością zastanawia się, czy tegoroczne święta będą białe. Piotr Salak rozmawiał o tym na antenie Radia RMF24 z rzeczniczką Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszką Prasek.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Białe Boże Narodzenie? IMGW: Jest szansa na pokrywę śnieżną w okresie świąt

Jest szansa na pokrywę śnieżną w okresie świąt - przyznała w Radiu RMF24 Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak tłumaczyła, arktyczne masy powietrza mają napływać do naszego kraju w grudniu i styczniu.

Prognozy opadów śniegu wyglądają obiecująco, co w połączeniu z relatywnie niskimi temperaturami ma w grudniu poskutkować utworzeniem się trwałej pokrywy śnieżnej na południu, w centrum i na wschodzie kraju - wyjaśniała rzeczniczka IMGW.

Odnosząc się do prognoz na najbliższe dni rozmówczyni Piotra Salaka zdradziła, że możemy spodziewać się ocieplenia.

Już koniec tygodnia przyniesie nam temperaturę na zachodzie nawet do 6-7 stopni na plusie. Z początkiem grudnia możemy się nawet spodziewać dziesiątki na plusie, głównie właśnie w części zachodniej - wyliczała ekspertka. Dopytywana o ostatnie intensywne opady śniegu na południu kraju podkreślała, że nie jest to wyjątkowa sytuacja, ale coś normalnego dla okresu przedzimia.

Zdj. ilustracyjne / Hans Huber / PAP/Photoshot