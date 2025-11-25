"Rozmawiałem na ten temat z prezesem PKP PLK. Stwierdził, że to był błąd dyżurnego ruchu. Nie powinien wpuścić pociągu na stację" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM minister infrastruktury Dariusz Klimczak, pytany o niebezpieczny incydent w Piotrkowie Trybunalskim. Pociąg pasażerski relacji Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia wjechał na tor, na którym znajdowała się już drezyna sieciowa. "Komisja kolejowa będzie stwierdzać, dlaczego zdarzył się taki błąd" - zapewnił Klimczak.

Wideo youtube

Klimczak o niebezpiecznej sytuacji w Piotrkowie Trybunalskim

Odnosząc się do incydentu w Piotrkowie Trybunalskim, minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że jest tam "specyficzna sytuacja".

Trwa remont i to zdarzenie miało miejsce w obrębie stacji kolejowej, przy niskiej prędkości. Nie zmienia to faktu, że nie powinno dojść do sytuacji. Dyżurny ruchu nie powinien pozwolić na wjazd pociągu na tor, na którym pracuje urządzenie sieciowe - zauważył.

Tomasz Terlikowski pytał też ministra o wczorajszą sytuację z Gdańska. Chodzi o utrudnienia związane z pakunkiem znalezionym na dworcu w tym mieście.

To była pozostawiona paczka. Trwa postępowanie, kto to zostawił - relacjonował Klimczak. Bardzo dobrze, że czujność Straży Ochrony Kolei jest dzisiaj bardzo podwyższona - podkreślił.

"Jestem budzony w nocy"

Dopytywany o to, czy ma dowody na podwyższenie czujności funkcjonariuszy SOK-u, szef resortu infrastruktury stwierdził: "Jestem budzony o 1,2 w nocy".

Mamy takie procedury, że w określonych przypadkach zawsze jest telefon do ministerstwa, kiedy sprawy są niepokojące. Telefon o każdej porze dnia i nocy - do mnie czy do wiceministra, który zajmuje się koleją - opisywał gość Tomasza Terlikowskiego.

Jesteśmy czujni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Priorytetem jest bezpieczeństwo i zachowanie wszelkiego rodzaju procedur. Robimy to z wielkiej ostrożności, ale tak, żeby Polacy mieli poczucie, że wszyscy czuwamy i maksymalnie jesteśmy skoncentrowani na swoich obowiązkach - stwierdził Klimczak.

Klimczak o PKP Cargo: Ratujemy tę spółkę

Dariusz Klimczak / Mikołaj Poruszek / RMF FM

W rozmowie pojawił się też temat PKP Cargo. Czy planowane są kolejne zwolnienia w tej spółce?

Ratujemy tę spółkę. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby nasz narodowy przewoźnik towarowy mógł stanąć na nogi, wjechać na właściwe tory - mówił obrazowo Dariusz Klimczak. Zastaliśmy spółkę naprawdę w tragicznej sytuacji - dodał.

Klimczak tłumaczył, że PKP Cargo przechodzi proces sanacyjny i pracuje nad nowymi zamówieniami. Żeby ci ludzie, którzy mają zatrudnienie, mieli pracę i żeby nie dochodziło do zwolnień - dodał.

Na kolei potrzebujemy fachowców, potrzebujemy ludzi. Nie chcielibyśmy, żeby żaden z naszych przewoźników, w tym towarowy, zwalniał ludzi - zadeklarował szef resortu infrastruktury.



Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.