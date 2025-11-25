Duże utrudnienia na zakopiance. W Gaju między Krakowem a Myślenicami doszło do zderzenia ciężarówki i autobusu krakowskiego MPK. Kilka osób zostało rannych.

Na zakopiance w Gaju ciężarówka najechała na tył autobusu / MPK Kraków /

We wtorek rano na zakopiance w miejscowości Gaj doszło do zderzenia ciężarówki z podmiejskim autobusem krakowskiego MPK.

W wyniku wypadku kilka osób zostało rannych - na miejscu pracują służby ratunkowe.

Na trasie występują duże utrudnienia w ruchu.

We wtorek rano na zakopiance w Gaju doszło do zderzenia ciężarówki z podmiejskim autobusem krakowskiego MPK - informuje reporter RMF FM.

Ciężarówka uderzyła w tył stojącego na przystanku autobusu podmiejskiej linii nr 245.

Prawdopodobną przyczyną wypadku była utrata przytomności kierowcy ciężarówki.

Ranne zostały cztery osoby. Trójce pasażerów pomocy udzielono na miejscu, kierowca ciężarówki został zabrany do szpitala.

Na trasie są duże utrudnienia - zablokowany jest jeden pas ruchu w stronę Zakopanego. Na wyjeździe ze stolicy Małopolski korek ma już kilka kilometrów.