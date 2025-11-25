Czy czeka nas alimentacyjna rewolucja? "Dziennik Gazeta Prawna" donosi, że sądy orzekające alimenty otrzymają dostęp do elektronicznych baz danych, takich jak np. baza ZUS i rejestr pojazdów. Cel jest jasny - zwiększenie egzekucji alimentów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje "DGP", w ministerstwie sprawiedliwości powstał zespół, w skład którego oprócz ekspertów z tego resortu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości i komorników.



"Zadaniem tego zespołu jest opracowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie egzekucji alimentów. IWS ma w najbliższym czasie przeprowadzić badania i analizy niezbędne do opracowania stosownych rozwiązań legislacyjnych" - podkreśla gazeta.

Chcielibyśmy, aby sądy dysponowały możliwością sprawdzenia rzeczywistego stanu majątkowego i poziomu dochodu zarówno osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, jak i uprawnionych do tych świadczeń - mówi "DGP" wiceminister sprawiedliwości Sławomir Pałka. W tym celu sądy miałyby uzyskać dostęp do odpowiednich elektronicznych baz danych, takich jak np. baza ZUS, KRUS, rejestr pojazdów czy też rejestr gruntów.

Pałka wyjaśnia także, że w resorcie analizowane są dwa modele postępowania o wydanie nakazu alimentacyjnego i rozpoczęły się prace nad elektronicznym formularzem pozwu o alimenty.