Ostre metalowe wkręty wystające z ziemi, celowo zamontowane w korzeniach drzew rosnących pod drogą leśną, znaleziono na ok. 60-metrowym odcinku drogi w okolicy miejscowości Przewóz w województwie lubuskim. "Przygotowana pułapka stwarzała realne zagrożenie dla spacerowiczów, biegaczy oraz dla kierowców pojazdów korzystających z przedmiotowej drogi" - poinformowało Nadleśnictwo Wymiarki.

Metalowe pręty wbite w ziemię w województwie lubuskim / Shutterstock/print screen FB Nadleśnictwo Wymiarki / Shutterstock

Straż Leśna Nadleśnictwa Wymiarki odkryła niebezpieczne metalowe wkręty wbite w leśną drogę niedaleko Przewozu w Lubuskiem.

Wkręty były ostro zakończone, pomalowane na czarno i wystawały na 3-4 cm.

Ta celowo zrobiona "pułapka" mogła zranić spacerowiczów, biegaczy i stanowiła zagrożenie kierowców korzystających z traktu.

Policja szybko zabezpieczyła miejsce i usunęła zagrożenie.

Nadleśnictwo apeluje o ostrożność i pomoc w znalezieniu sprawców.

Straż Leśna Nadleśnictwa Wymiarki poinformowała o niebezpiecznym znalezisku, które odkryto 23 listopada w okolicach miejscowości Przewóz w Lubuskiem. W trakcie rutynowej kontroli leśnicy zauważyli celowo zamontowane, ostro zakończone metalowe wkręty, które wystawały z korzeni drzew pod leśną drogą.



Na odcinku około 60 metrów znaleziono cztery pasy wkrętów, rozmieszczonych poprzecznie na całej szerokości traktu. Metalowe elementy były ostro przycięte, pomalowane czarną farbą i wystawały na wysokość 3-4 cm ponad powierzchnię drogi. Jak podkreślili leśnicy, przygotowana w ten sposób "pułapka" stanowiła realne zagrożenie zarówno dla spacerowiczów i biegaczy, jak i dla kierowców pojazdów korzystających z tej drogi.

O sprawie natychmiast powiadomiono policję. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, udokumentowali znalezisko i zgodnie z procedurami zabezpieczyli teren. Zagrożenie zostało szybko usunięte.

Naleśnictwo Wymiarki apeluje do wszystkich osób korzystających z leśnych dróg o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na wszelkie nietypowe lub potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Prosi też o kontakt każdego, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy lub sprawców.