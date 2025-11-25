Ostre metalowe wkręty wystające z ziemi, celowo zamontowane w korzeniach drzew rosnących pod drogą leśną, znaleziono na ok. 60-metrowym odcinku drogi w okolicy miejscowości Przewóz w województwie lubuskim. "Przygotowana pułapka stwarzała realne zagrożenie dla spacerowiczów, biegaczy oraz dla kierowców pojazdów korzystających z przedmiotowej drogi" - poinformowało Nadleśnictwo Wymiarki.
- Straż Leśna Nadleśnictwa Wymiarki odkryła niebezpieczne metalowe wkręty wbite w leśną drogę niedaleko Przewozu w Lubuskiem.
- Wkręty były ostro zakończone, pomalowane na czarno i wystawały na 3-4 cm.
- Ta celowo zrobiona "pułapka" mogła zranić spacerowiczów, biegaczy i stanowiła zagrożenie kierowców korzystających z traktu.
- Policja szybko zabezpieczyła miejsce i usunęła zagrożenie.
- Nadleśnictwo apeluje o ostrożność i pomoc w znalezieniu sprawców.
- Polityka, ekonomia, pogoda, nauka, sport, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl.
Straż Leśna Nadleśnictwa Wymiarki poinformowała o niebezpiecznym znalezisku, które odkryto 23 listopada w okolicach miejscowości Przewóz w Lubuskiem. W trakcie rutynowej kontroli leśnicy zauważyli celowo zamontowane, ostro zakończone metalowe wkręty, które wystawały z korzeni drzew pod leśną drogą.
Na odcinku około 60 metrów znaleziono cztery pasy wkrętów, rozmieszczonych poprzecznie na całej szerokości traktu. Metalowe elementy były ostro przycięte, pomalowane czarną farbą i wystawały na wysokość 3-4 cm ponad powierzchnię drogi. Jak podkreślili leśnicy, przygotowana w ten sposób "pułapka" stanowiła realne zagrożenie zarówno dla spacerowiczów i biegaczy, jak i dla kierowców pojazdów korzystających z tej drogi.
O sprawie natychmiast powiadomiono policję. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, udokumentowali znalezisko i zgodnie z procedurami zabezpieczyli teren. Zagrożenie zostało szybko usunięte.
Naleśnictwo Wymiarki apeluje do wszystkich osób korzystających z leśnych dróg o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na wszelkie nietypowe lub potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Prosi też o kontakt każdego, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawcy lub sprawców.