Wypadek na torach w miejscowości Lubania-Lipiny (woj. kujawsko-pomorskie). Szynobus zderzył się tam z autem osobowym. Kierowca samochodu nie przeżył wypadku. Na trasie Gdańsk-Bydgoszcz pojawiły się utrudnienia.

Śmiertelny wypadek na torach w miejscowości Lubania-Lipiny / Tytus Żmijewski / PAP

Do zderzenia szynobusu z autem osobowym doszło we wtorek rano w miejscowości Lubania-Lipiny, ok. 35 km na północ od Bydgoszczy. Tragedia miała miejsce na przejeździe kolejowo-drogowym z sygnalizacją świetlną.

Niestety, 24-letni kierowca auta zginął na miejscu. Z informacji policji wynika, że kierujący autem wjechał pod szynobus - poinformowała kom. Joanna Tarkowska z KPP w Świeciu.

Szynobusem podróżowało siedem osób, którym nic się nie stało. Ruch kolejowy na trasie Bydgoszcz - Gdańsk był wstrzymany. Informacja o udrożnieniu przejazdu pojawiła się ok. godz. 15:00.

Przyczyny wypadku wyjaśni prokuratorskie śledztwo.