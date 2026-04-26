28 proc. poparcia ma obecnie w Niemczech skrajnie prawicowa, eurosceptyczna, populistyczna i prorosyjska Alternatywa dla Niemiec, czyli AfD - wynika z nowego sondażu instytutu Insa dla gazety "Bild am Sonntag".

Alice Weidel - współprzewodnicząca i liderka frakcji parlamentarnej AfD, czyli Alternatywy dla Niemiec na kongresie AfD w Giessen w listopadzie ubiegłego roku

Niemcy: Nowy sondaż - jakie poparcie mają poszczególne partie?

Poparcie dla największej obecnie partii opozycyjnej, czyli AfD jest wyższe o jeden punkt procentowy niż tydzień temu. Gotowość do głosowania na kierujące rządem partie chadeckie CDU/CSU zadeklarowało 24 proc. ankietowanych, natomiast ich koalicjanta, SPD, poparło 14 proc. uczestników sondażu.

Poparcie dla partii Zieloni spadło o jeden punkt procentowy do 12 proc. Na Lewicę chce głosować 11 proc. ankietowanych. Skrajnie lewicowa BSW i liberalna FDP są poniżej 5-proc. progu wyborczego. Sondaż przeprowadzono w dniach 20-24 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1203 wyborców.

Rządząca od maja 2025 roku koalicja kanclerza Friedricha Merza - CDU/CSU i SPD - nie miałaby obecnie wymaganej większości i musiałaby rozszerzyć koalicję o Zielonych lub Lewicę. Wszystkie pozostałe partie reprezentowane w Bundestagu wykluczają koalicję z AfD.

Co AfD ma w swoim programie?

Partia AfD kierowana przez Alice Weidel i Tino Chrupallę opowiada się za wyjściem wojsk USA z Niemiec i za usunięciem z terytorium Niemiec amerykańskiej broni atomowej . Chce też zniesienia sankcji na Rosję, a także "końca z pedagogiką wstydu za czasy nazizmu".

AfD chce reaktywować gazociąg Nord Stream, jest ugrupowaniem antyimigranckim, prorosyjskim i krytycznym wobec Unii Europejskiej. Partia w swoim programie zakłada masowe deportacje uchodźców, zamknięcie granic dla nielegalnych migrantów i ograniczenie świadczeń socjalnych dla osób ubiegających się o azyl.

Najwyższe dotychczasowe poparcie sondażowe dla AfD wynosiło 27 proc. W wyborach do Bundestagu w lutym 2025 roku CDU/CSU zdobyły 28,5 proc., a AfD 20,8 proc.