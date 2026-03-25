Siedem województw z ostrzeżeniami IMGW. Alerty I stopnia przed silnym wiatrem dotyczą północno-zachodniej Polski oraz południa woj. dolnośląskiego.

Wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem / IMGW / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

IMGW wydał alert I stopnia przed silnym wiatrem dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz części woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, miejscami w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu.

Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godz. 10 w środę do godz. 17. Jedynie w woj. dolnośląskim alert potrwa do godz. 13.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.