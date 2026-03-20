Jakie będą pierwsze dni wiosny? Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w weekend na termometrach możemy zobaczyć nawet 13 stopni. Druga połowa przyszłego tygodnia przyniesie deszcz, którego opady mogą być intensywne. Wciąż mogą zdarzać się nocne przymrozki.
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Dziś temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski ma wynieść od 7 do 9 stopni. Na południu będzie nieco cieplej - do 12 stopni.
W sobotę w północnej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Rano mogą pojawić się mgły.
Na południu zachmurzenie ma być duże - tam trzeba się przygotować na przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 11 stopni. Nieco chłodniej ma być nad morzem i na południu - od 7 do 9 stopni.
Niedziela w całym kraju będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, wschodni i południowo wschodni.
Początek tygodnia będzie pochmurny, ale dość ciepły. W poniedziałek w większości regionów termometry pokażą 11-13 stopni, a na południowym zachodzie i południu nawet 15 stopni.
We wtorek zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Znów najcieplej będzie na południowym zachodzie - ok. 14 stopni. W innych regionach na termometrach zobaczymy 9-12 stopni.
Środa przyniesie zachmurzenie duże. Na zachodzie i w centrum spodziewane są przelotne opady deszczu.
Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 do 15 stopni, a nad morzem od 7 do 9 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo zachodni.
Czwartek będzie pochmurny i deszczowy. Na południu może intensywnie padać.
Termometry pokażą maksymalnie od 7-10 stopni na zachodzie, do 13-15 na południowym wschodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, na zachodzie przeważnie północny, a na wschodzie południowy.