Jakie będą pierwsze dni wiosny? Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w weekend na termometrach możemy zobaczyć nawet 13 stopni. Druga połowa przyszłego tygodnia przyniesie deszcz, którego opady mogą być intensywne. Wciąż mogą zdarzać się nocne przymrozki.

Spacerowicze przy sopockim molo

Jak będzie wyglądał weekend?

Dziś temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski ma wynieść od 7 do 9 stopni. Na południu będzie nieco cieplej - do 12 stopni.

W sobotę w północnej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Rano mogą pojawić się mgły.

Na południu zachmurzenie ma być duże - tam trzeba się przygotować na przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 11 stopni. Nieco chłodniej ma być nad morzem i na południu - od 7 do 9 stopni.

Niedziela w całym kraju będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu chwilami porywisty, wschodni i południowo wschodni.

Co przyniesie nowy tydzień?

Początek tygodnia będzie pochmurny, ale dość ciepły. W poniedziałek w większości regionów termometry pokażą 11-13 stopni, a na południowym zachodzie i południu nawet 15 stopni.

We wtorek zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Znów najcieplej będzie na południowym zachodzie - ok. 14 stopni. W innych regionach na termometrach zobaczymy 9-12 stopni.

Środa przyniesie zachmurzenie duże. Na zachodzie i w centrum spodziewane są przelotne opady deszczu.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 do 15 stopni, a nad morzem od 7 do 9 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo zachodni.

Czwartek będzie pochmurny i deszczowy. Na południu może intensywnie padać.

Termometry pokażą maksymalnie od 7-10 stopni na zachodzie, do 13-15 na południowym wschodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, na zachodzie przeważnie północny, a na wschodzie południowy.