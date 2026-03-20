Niedziela Wielkanocna przypada w tym roku 5 kwietnia. Jaka pogoda będzie towarzyszyć naszemu świętowaniu? Co widzą na swoich mapach synoptycy? O wielkanocną aurę w Radiu RMF24 pytana była Anna Gryczman - synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Szczegółów jeszcze nie widzimy, bo jest to duże wyprzedzenie - mówiła w Radiu RMF24 Anna Gryczman, pytana o pogodę na Wielkanoc. Widzimy raczej tendencję. Pierwszy tydzień kwietnia ma być chłodny - dodała ekspertka.

Spore ochłodzenie w całej Polsce? IMGW: W weekend będzie można wykorzystać dobrą pogodę

Nie wiemy, jak dokładnie zachowa się pogoda w weekend świąteczny - czy jeden z dni świątecznych zacznie być cieplejszy, czy pogoda zacznie się zmieniać tuż po świętach w nieco cieplejszą stronę - zauważyła rozmówczyni Piotra Salaka.

Synoptycy nadal nie są pewni tego, jak bardzo chłodny może być pierwszy tydzień kwietnia. Na tym etapie nie potrafią też rozstrzygnąć kwestii opadów. Nie wiemy więc jeszcze, czy możemy się spodziewać deszczu albo śniegu.

Na razie to, co można powiedzieć, to, że będzie niestety chłodno - podkreśliła Gryczman w Radiu RMF24. Dopytywana o kwestię ewentualnych nocnych przymrozków, odparła: "Przymrozki już obserwujemy. Słońce już nam teraz wcześnie wstaje, dosyć szybko nagrzewa powietrze, powierzchnię ziemi, ale poranki potrafią być jeszcze chłodne".

Powinniśmy być na to przygotowani - radziła ekspertka.