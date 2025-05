Piątek najcieplejszym dniem

Jak wynika z prognoz IMGW, czwartek (1 maja) będzie prawie bezdeszczowym dniem - przewidywane są jedynie lokalne opady - na południowym wschodzie oraz na krańcach zachodnich Polski.

Temperatura wyniesie od 13 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, do 24 st. C na krańcach zachodnich (woj. lubuskie). Najchłodniej w czwartek będzie na Warmii i Mazurach oraz w rejonach podgórskich. Zdecydowanie cieplej będzie na zachodzie, Śląsku i w Małopolsce, od 21 do 23 st. C.

Piątek (2 maja) będzie najcieplejszym dniem majówki. Temperatura w całym kraju wyniesie od 17 st. C w rejonach podgórskich do nawet 27 st. C na krańcach zachodnich.

Na Warmii i Mazurach w piątek prognozuje się do 23 st. C, na Wybrzeżu od 23 do nawet 25 st. C (woj zachodniopomorskie). Pogodnie będzie również w woj. lubuskim (27 st. c), woj. śląskim (26 st. C) oraz w woj. dolnośląskim i opolskim - około 25 st. C. W rejonach podgórskich temperatura wyniesie około 17 st. C.

Według prognozy IMGW w porównaniu z czwartkiem (1 maja), w piątek (2 maja) wzrośnie prawdopodobieństwo opadów - największe przewiduje się w woj. warmińsko-mazurskim i woj. lubuskim - do 4-5 mm. Bez opadów tylko w woj. mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim.

Pogoda na majówkę / Mateusz Krymski / PAP

Od soboty chłodniej w kilku regionach

W sobotę (3 maja) wyraźne ochłodzenie w północnej części kraju - od Wybrzeża po Warmię i Mazury. Temperatura wyniesie tam od 13 st. C w woj. zachodniopomorskim do 16-17 st. C na Warmii i Mazurach i 21 st. C na Podlasiu. Najcieplej na południu Polski. Nawet w górach utrzyma się temperatura 17 st. C, a w woj. podkarpackim, małopolskim, śląskim i opolskim przewiduje się około 22-24 st. C. W centrum Polski temperatura w granicach 20-22 st. C.

W sobotę sporo opadów, zwłaszcza na Mazowszu (do 5 mm) oraz na południowym zachodzie (od 7 do nawet 10 mm). Bez opadów w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i kujawsko-mazurskim. Opady do 3-4 mm prognozuje się w woj. lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim. Minimalne opady prognozuje się na Podlasiu oraz w woj. zachodniopomorskim i wielkopolskim (mniej niż 1 mm).

W niedzielę (4 maja) temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C na południu Polski. Najchłodniej w północnej części - nad morzem oraz na Warmii i Mazurach; od 13 do 15 st. C. W centralnej części Polski temperatura będzie wahać się od 19 do 21 st. C.

Według IMGW niedziela będzie najbardziej deszczowa w rejonach górskich - prognozuje się tam od 10 do 13 mm opadów. Więcej deszczu także na Warmii i Mazurach do 6 mm oraz nad morzem 2-3 mm.