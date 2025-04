Kabaret Hrabi poinformował, że zawiesza swoją działalność. Ta decyzja ma związek z chorobą nowotworową należącej do tej popularnej formacji Joanny Kołaczkowskiej.

"Ze względu na chorobę naszej Aśki podjęliśmy bardzo trudną decyzję. Kabaret Hrabi zawiesza swoją działalność do końca sierpnia 2025 roku" - poinformowała grupa na swoim facebookowym profilu.

Kabaret Hrabi tworzą: Joanna Kołaczkowska, Dariusz Kamys, Tomasz Majer i Łukasz Pietsch. W facebookowym wpisie podkreślono, że wszyscy członkowie zespołu są ważni, ale to Joanna Kołaczkowska jest jego sercem. "Nie wyobrażamy sobie Hrabi bez Niej" - zapewnili koledzy zmagającej się z nowotworem artystki.

"Zanim na chwilę się rozstaniemy, spotkamy się jeszcze podczas trasy "Potemowych Piosenek" w Zabrzu, Gdańsku i Warszawie. To będą wyjątkowe wieczory - pełne emocji, wzruszeń i wdzięczności. Prosimy Was - bądźcie z nami. Śmiejmy się, wzruszajmy i trzymajmy razem kciuki za Aśkę. Wierzymy, że wróci do Was - silniejsza, zdrowa, uśmiechnięta. Do zobaczenia na koncertach. Kochamy Was" - napisali członkowie Kabaretu Hrabi. Już wcześniej informowali, że dochód z tej trasy trafi na leczenie Joanny Kołaczkowskiej.

Informacja o chorobie nowotworowej Joanny Kołaczkowskiej została opublikowana przez Kabaret Hrabi 24 kwietnia. "Asia bardzo teraz potrzebuje spokoju i odpoczynku, dlatego apelujemy: nie kontaktujcie się z nią prywatnie - wstrzymajcie się z wizytami, telefonami, wiadomościami. Wasze ciepłe myśli na pewno do niej dotrą, a my przekażemy jej wszystkie wyrazy wsparcia" - napisali koledzy gwiazdy polskiej sceny kabaretowej.

Nie ujawniono, jaki dokładnie nowotwór zdiagnozowano u Joanny Kołaczkowskiej. W przeszłości artystka zmagała się z czerniakiem, który wykryto u niej podczas ciąży.