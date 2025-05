Potężne erupcje i ich skutki

Słońce obecnie znajduje się na szczycie swojego 11-letniego cyklu aktywności, określanego jako maksimum słoneczne. Jest to okres, w którym dochodzi do zmiany biegunów magnetycznych gwiazdy, co prowadzi do jej aktywnego i burzliwego stanu.

Jednym z efektów ubocznych burz słonecznych są również zorze polarne, spowodowane przez wyrzuty masy (CME), kiedy to naładowane cząstki ze Słońca przedostają się do atmosfery Ziemi. Najbardziej aktywny region na Słońcu zaczyna być skierowany w stronę Ziemi, co prowadzi do prognoz dotyczących jeszcze bardziej intensywnej pogody kosmicznej.

Jak informuje NASA, obecnie po stronie Słońca - zwróconej w stronę naszej planety - znajduje się do pięciu regionów plam słonecznych z nowym obszarem, który wydaje się być magnetycznie jednobiegunowy, wkraczający w zasięg widzenia nad południowo-wschodnim horyzontem słonecznym.

Obserwatorzy zwracają uwagę, że plama słoneczna AR4087 może doprowadzić do szczególnie intensywnych zórz polarnych, gdy tylko znajdzie się w odpowiednim ułożeniu względem Ziemi.