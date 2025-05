Tatrzański Park Narodowy zapowiedział przeprowadzenie cyklu spotkań z mieszkańcami Podhala, które zostaną poświęcone świadomości wśród lokalnej społeczności o zachowaniu niedźwiedzi brunatnych i zapobieganiu niebezpiecznych sytuacji. "Będzie dotyczył bezkonfliktowej koegzystencji ludzi i niedźwiedzi brunatnych" - dodał TPN.

Niedźwiedź brunatny - zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Cykl spotkań Tatrzańskiego Parku Narodowego z mieszkańcami Podhala

Pierwsze spotkanie przyrodnicy zaplanowali na 28 maja. Odbędzie się ono w Małem Cichem w gminie Poronin - kolejne zostanie zorganizowane 2 czerwca w Kościelisku.

Chcemy rozmawiać z mieszkańcami, hodowcami owiec, pszczelarzami oraz właścicielami gospodarstw i obiektów turystycznych o tym, jak w praktyce funkcjonować w sąsiedztwie dużych drapieżników, takich jak niedźwiedzie brunatne. Zależy nam na wspólnym wypracowywaniu rozwiązań i zwiększaniu bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt – tłumaczy koordynator projektu, Tomasz Zwijacz-Kozica.

TPN opowie, jak się zabezpieczyć przed wizytą dzikich zwierząt

Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego planują zaznajomić mieszkańców regionu ze zwyczajami żerowania niedźwiedzi.

Zostaną także zaprezentowane metody, które należy zastosować, by zabezpieczyć się przed wizytą dzikich zwierząt. Przyrodnicy zapowiadają przedstawienie wstępnych wyników badań telemetrycznych. Te zostały zrealizowane w ramach międzynarodowego projektu LECA (Large carnivore Effective Coexistence Assistance) we współpracy z 11 partnerami z krajów Europy Środkowej.

TPN zwraca uwagę na to, że choć w ostatnich latach - zarówno w Zakopanem, jak i w okolicach - nie odnotowano przypadków bezpośrednich ataków niedźwiedzi na ludzi, to te drapieżniki regularnie zbliżają się do domów. Najczęściej poszukują resztek kuchennych.

Odnotowywano za to przypadki niszczenia pasiek. Zdarzały się także ataki na zwierzęta hodowlane.

Niedźwiedzie brunatne. Czym się żywią?

W Polsce te zwierzęta są objęte ścisła ochroną gatunkową. Najwięcej z nich (blisko 200) żyje w Bieszczadach.

W większości żywią się m.in. leśnymi owocami, pędami roślin czy padliną. Waga dorosłego niedźwiedzia może sięgnąć nawet 300 kg.