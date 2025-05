Czym jest tajemnica? Czy sztuczna inteligencja może ją rozwiązać, a może to właśnie ona stanie się kolejną zagadką? Od początków wszechświata, przez sekrety ludzkiego mózgu, aż po język małp i DNA naszych praprzodków - Copernicus Festival 2025 w Krakowie zaprasza wszystkich, którzy nie przestali się dziwić światu. Przez sześć dni naukowcy, artyści i pasjonaci wiedzy będą wspólnie odkrywać to, co wciąż pozostaje nieodgadnione. Dołącz do rozmowy o tym, co fascynuje, niepokoi i inspiruje - bo wszechświat wciąż ma przed nami wiele do ukrycia.

Stanislas Dehaene - to jeden z najbardziej cenionych współczesnych neurobiologów, / Copernicus Festival / Materiały prasowe Już po raz jedenasty Kraków stanie się miejscem spotkania nauki i kultury, gdzie wybitni badacze, artyści i humaniści wspólnie opowiadają o tym, co zdumiewa, niepokoi i zachwyca we współczesnym świecie. Od 20 do 25 maja w Muzeum Inżynierii i Techniki przy ul. Wawrzyńca 15 naukowcy, artyści i pasjonaci nauki będą rozmawiać o największych tajemnicach rzeczywistości - od tych kosmicznych, przez zagadki ludzkiego mózgu, aż po sekrety zapisane w kodzie genetycznym. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Tajemnica". W programie znalazły się wykłady, debaty, spotkania autorskie i warsztaty, a wszystkie wydarzenia są otwarte i bezpłatne - wystarczy przyjść lub dołączyć online. Szczegółowy program dostępny jest na stronie [copernicusfestival.com] . Wśród gości Copernicus Festival 2025 znajdą się światowej sławy eksperci, którzy na co dzień przesuwają granice ludzkiego poznania: Stanislas Dehaene - wybitny neurobiolog, autor bestsellerów o mózgu i uczeniu się, który zdradzi, co dzieje się w naszym umyśle, gdy zdobywamy nową wiedzę.

Terry Sejnowski - pionier sztucznej inteligencji, współtwórca maszyny Boltzmanna i sieci neuronowych, wyjaśni, jak działa uczenie maszynowe i czym jest chatGPT.

Zuzana Hofmanová - archeogenetyczka z Instytutu Maxa Plancka, która potrafi odczytać historię ludzkości z jednej kości.

Ruth Durrer - kosmolożka badająca ciemną energię i początki wszechświata.

Klaus Zuberbühler - badacz komunikacji zwierząt, który odkrywa tajemnice "języków" małp i ewolucji świadomości. Ważnym punktem programu będzie także ogłoszenie wyników konkursu Mądra Książka Roku, które nastąpi 21 maja. O wyróżnienia w czterech kategoriach walczyło 15 tytułów. Galę zakończy debata o popularyzacji książek popularnonaukowych z udziałem Tomasza Rożka (Nauka. To lubię) i Karoliny Głowackiej (Radio Naukowe). Copernicus Festival powstał z inicjatywy ks. prof. Michała Hellera - filozofa i kosmologa, który od lat pokazuje, że nauka to nie tylko precyzja, ale także piękno i inspiracja. Festiwal udowadnia, że nauka może być bliska, zrozumiała i fascynująca - dla wszystkich, którzy nie przestali się dziwić światu. Festiwal od lat łączy naukę z kulturą i pokazuje, że najważniejsze pytania o rzeczywistość i nasze miejsce we wszechświecie zadają dziś zarówno fizycy, jak i filozofowie, neurobiolodzy oraz artyści. To wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą odkrywać, pytać i zachwycać się światem. Copernicus Festival 2025 to niepowtarzalna okazja, by spotkać wybitnych naukowców i popularyzatorów nauki, posłuchać o najnowszych odkryciach i wziąć udział w dyskusjach o tym, co wciąż pozostaje tajemnicą. Zobacz również: Od nicieni do człowieka: Odkrycie mikroRNA i jego rola w regulacji genów

Dr Jan Kosiński: Na praktyczne zastosowania sztucznej inteligencji w nauce trzeba poczekać

Apokaliptyczne zagrożenia ze strony AI? Nie tego obawiamy się najbardziej Wideo youtube