Zorza polarna w Polsce może wystąpić w nocy ze środy na czwartek, choć w nocy z wtorku na środę też należy być czujnym i wypatrywać niebiańskiego spektaklu. Poinformował o tym popularyzator astronomii Karol Wójcicki. "Szykujcie aparaty i termosy z kawą, bo mamy realną szansę na zorzę polarną najlepszą od kilku miesięcy" - napisał.

Zorza polarna w Polsce, zdj. poglądowe / PEKKA PARVIAINEN / East News

Zorze polarne - widoczne gołym okiem - mogą wystąpić w nocy z wtorku na środę i ze środy na czwartek.

Jak poinformował Karol Wójcicki, autor strony " Z głową w gwiazdach", to pokłosie tego, że w ciągu najbliższych kilkunastu godzin Ziemię może dosięgnąć silna burza magnetyczna klasy G3, a niektórzy twierdzą, że nawet G4.

Zorze mogą być widoczne nawet z centralnej Polski.

Zorza polarna w Polsce w kwietniu 2025. Kiedy może wystąpić?

Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku lub kilkudziesięciu godzin w Polsce będziemy mogli obserwować zorzę polarną.

"W ciągu najbliższych kilkunastu godzin Ziemię może dosięgnąć silna burza magnetyczna klasy G3, a niektórzy twierdzą, że nawet G4. A to oznacza jedno: zorzę polarną widoczną nawet z Polski - i to nie tylko z północnych krańców kraju, ale być może z każdego miejsca z dala od miejskich świateł. Prognozy na dziś są fatalne, ale w środę? Cała Polska powinna być całkiem pogodna! Co ważne - Księżyc wschodzi dopiero po północy, więc nie przeszkodzi w wieczornych obserwacjach! Po cichu liczę jednak na burzę magnetyczną jutro - to dla nas dużo korzystniejszy czas (...). To może być najlepsza zorza od stycznia 2025, a może i od jesieni 2024" - poinformował Karol Wójcicki na blogu "Z głową w gwiazdach".

Warto więc być czujnym już tej nocy, a szczególnie po północy w czwartek.

Jeśli warunki pogodowe będą dobre - a więc będzie bezchmurnie - na niebie będziemy mogli dostrzec barwny spektakl przypominający ten, którego nagranie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM rok temu od pana Karola. Nasz słuchacz nagrał to niezwykłe zjawisko w Nowogrodzie na Podlasiu.

Wideo youtube

Gdzie i jak najlepiej obserwować zorzę polarną?

Choć zorza polarna, której wystąpienie przewiduje popularyzator astromonii, ma być pokłosiem burzy magnetycznej - co oznacza, że będzie wyjątkowo silna i przez to najprawdopodoniej widoczna gołym okiem - by w pełni ją dostrzec, dobrze jest wybrać miejsce będące z dala od świateł miasta.

Dobrze też wpatrywać się szczególnie w stronę północnego nieba.