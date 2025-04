Ornitolodzy zauważyli, że przez suszę i brak pokarmu bociany częściej do swojej diety włączają żaby. Takie zjawisko zaobserwowano m.in. w bocianiej stolicy Polski, czyli warmińsko-mazurskim Żywkowie.

Bocian na łące / Darek Delmanowicz / PAP

Susza, która od pewnego czasu daje się we znaki w różnych regionach Polski, nie pozostaje bez wpływu na świat przyrody. Ptaki, te z pozoru niezależne i wolne stworzenia, znajdują się w coraz trudniejszej sytuacji. Wraz z kurczącymi się zasobami wodnymi, ich naturalne siedliska oraz źródła pokarmu ulegają drastycznemu zmniejszeniu. To prowadzi do znikania niektórych gatunków z naszego krajobrazu.

Jednym z najbardziej dotkniętych są czajki i sieweczki, które tradycyjnie gniazdują w wiosennych rozlewiskach na polach ornych. Te tymczasowe siedliska znikają, pozostawiając ptaki bez miejsca na rozród i doprowadzając do ich zniknięcia z tych obszarów. Podobnie bociany, symbole polskiego krajobrazu, zmagają się z brakiem pokarmu. Zazwyczaj żywiące się dżdżownicami, obecnie nie mogą ich znaleźć w wysychającej ziemi. Chłód ostatnich tygodni dodatkowo zmniejszył aktywność owadów, co jeszcze bardziej ogranicza dostęp do pożywienia.

Bociany znalazły alternatywne źródło pokarmu w postaci żab. Te płazy, często uznawane za nieatrakcyjne dla bocianów, stają się cennym składnikiem ich diety w okresie wiosennym, kiedy inne źródła pokarmu są niedostępne.

Zauważyliśmy to wśród bocianów z Żywkowa - polskiej stolicy tych ptaków. Często mówi się, że bociany nie polują na żaby, ale okazuje się, że jednak w tym okresie wczesnej wiosny, kiedy brakuje innego pokarmu, żaby mogą stanowić naprawdę istotny składnik pokarmu - mówi Sebastian Menderski, prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Niestety, dla płazów sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Przez suszę nie tylko borykają się z problemem braku miejsc do rozrodu i składania skrzeku, ale również stają się łatwiejszym celem dla drapieżników takich jak bociany, orlik krzykliwy, a nawet szczupaki.