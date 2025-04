Realizacja tego projektu nie tylko przyczyni się do rozwoju europejskiej przestrzeni kosmicznej, ale także umocni pozycję Polski jako ważnego gracza na arenie międzynarodowej w dziedzinie technologii kosmicznych.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczył wiceszef Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), Michał Baranowski, który podkreślił znaczenie tej współpracy dla Polski i europejskiego sektora kosmicznego.

To kolejny wspaniały początek, dziękuję Wam i ESA za to partnerstwo - zwrócił się do obecnych na konferencji szefa ESA Josefa Aschbachera oraz prezesa spółki Grzegorza Brony.