Nowe badania brytyjskich naukowców wykazały, że kwas madekasowy – popularny składnik koreańskich kosmetyków – może skutecznie zwalczać nawet te bakterie, które uodporniły się na dotychczas stosowane antybiotyki. To odkrycie może otworzyć zupełnie nowe możliwości w walce z narastającym problemem oporności bakterii na leki.

Kwas madekasowy z wąkroty azjatyckiej wykazuje silne działanie antybakteryjne. Czy ten składnik z kosmetyków może stać się przełomem w leczeniu superbakterii? / Shutterstock

Kwas madekasowy z wąkroty azjatyckiej to hit kosmetyczny z Azji, znany z silnych właściwości przeciwzapalnych i regenerujących skórę.

Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, wspomaga gojenie ran oraz redukcję blizn, co czyni go idealnym składnikiem kremów przeciwzmarszczkowych.

Nowe badania pokazują, że kwas madekasowy może zwalczać antybiotykooporne bakterie, np. E. coli, atakując unikalny bakteryjny cytochrom bd.

Dzięki temu naturalny składnik ma potencjał stać się alternatywą dla tradycyjnych antybiotyków, co jest przełomem w walce z opornością bakterii.

Kwas madekasowy, pozyskiwany z wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica), od wieków wykorzystywany jest w azjatyckiej medycynie i kosmetyce. Roślina ta od tysięcy lat ceniona jest za właściwości lecznicze i pielęgnacyjne, a jej ekstrakty stanowią podstawę wielu produktów do pielęgnacji skóry.

Współczesna nauka potwierdza, że kwas madekasowy wykazuje silne działanie przeciwzapalne, regenerujące i łagodzące. "Stymuluje syntezę kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego, wspomagając gojenie ran, redukcję blizn oraz ujędrnianie skóry" - podkreślają eksperci.

Z tego powodu kwas madekasowy jest chętnie wykorzystywany w kosmetykach przeciwzmarszczkowych, a także w produktach przeznaczonych do pielęgnacji cery naczyniowej. Nowsze badania wskazują także na jego potencjał przeciwnowotworowy.

Nowe oblicze kwasu madekasowego - antybakteryjne możliwości

Ostatnie badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z University of Kent oraz University College London rzucają nowe światło na możliwości zastosowania kwasu madekasowego. Okazuje się, że ten naturalny składnik może być skuteczny w zwalczaniu bakterii, które wykazują oporność na tradycyjne antybiotyki.

Oporność bakterii na środki przeciwdrobnoustrojowe to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Według prognoz, w latach 2025-2050 problem ten może przyczynić się do nawet 39 milionów zgonów na całym świecie. Każdy nowy potencjalny antybiotyk jest więc na wagę złota.

Jak działa kwas madekasowy na bakterie?

Badania wykazały, że kwas madekasowy hamuje wzrost antybiotykoopornych bakterii E. coli. Kluczowe znaczenie ma tu oddziaływanie na cytochrom bd - kompleks białek oddechowych, który nie występuje u ludzi ani zwierząt, ale jest niezbędny do przetrwania wielu bakterii chorobotwórczych w trakcie infekcji. Po związaniu się kwasu madekasowego z cytochromem bd, dochodzi do jego dezaktywacji, co uniemożliwia bakteriom przeżycie.

Naukowcy podkreślają, że "ten naturalny produkt może służyć jako alternatywny środek przeciwdrobnoustrojowy", dając nadzieję na skuteczniejsze leczenie zakażeń bakteryjnych w przyszłości.

Dużą zaletą kwasu madekasowego jest jego podatność na modyfikacje chemiczne. Badacze wyizolowali kwas madekasowy z ekstraktu roślinnego i opracowali trzy różne warianty tej substancji. Wszystkie okazały się skuteczne w hamowaniu cytochromu bd i wzrostu bakterii, a jeden z wariantów w wyższych stężeniach był w stanie również zabić bakterie E. coli. To otwiera drogę do dalszych badań i optymalizacji kwasu madekasowego jako potencjalnego leku.

Skutki dla pielęgnacji skóry i mikrobiomu

Nowe odkrycia mają także znaczenie dla branży kosmetycznej. Stosowanie kwasu madekasowego w produktach do pielęgnacji skóry może wpływać na florę bakteryjną skóry, co może przynieść dodatkowe korzyści w walce z problemami dermatologicznymi, takimi jak trądzik czy stany zapalne.