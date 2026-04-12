Podczas gdy dla większości ludzi paszport to niezbędny dokument umożliwiający przekraczanie granic, istnieją na świecie trzy osoby, które mogą podróżować bez niego. Ten unikalny przywilej nie przysługuje nawet prezydentom czy dyplomatom, a związany jest z głowami państw o szczególnym statusie. Kim są te osoby i dlaczego nie muszą martwić się o paszport podczas międzynarodowych podróży?

Chcesz poznać, kim są, jak wyglądają ich podróże i jakie formalności je otaczają? Sprawdź cały artykuł!

Współczesny świat opiera się na ściśle przestrzeganych procedurach granicznych. Paszport to dokument, bez którego praktycznie niemożliwe jest legalne przekroczenie granicy. Jednak od tej reguły istnieje kilka rzadkich wyjątków, które budzą ciekawość i podziw. Trzy osoby na świecie mogą podróżować bez paszportu.

Warto zaznaczyć, że nawet najwyżsi światowi przywódcy - prezydenci, premierzy, kanclerze - muszą posiadać paszporty, choć często są to dokumenty dyplomatyczne, które zapewniają im szereg ułatwień i przywilejów.

Król Karol III - brytyjski suweren ponad paszportami

Większość Brytyjczyków, planując wyjazd za granicę, musi pamiętać o ważnym paszporcie. Zupełnie inne zasady obowiązują jednak króla Karola III. Brytyjski monarcha odziedziczył po królowej Elżbiecie II nie tylko koronę, ale również niecodzienny przywilej - podczas oficjalnych podróży zagranicznych nie potrzebuje paszportu. Informacja ta jest potwierdzona na oficjalnych stronach brytyjskiej rodziny królewskiej.

Warto podkreślić, że król nie podróżuje zupełnie bez dokumentów. Zamiast paszportu posiada specjalny dokument opatrzony królewskim herbem, który potwierdza jego tożsamość oraz wyjątkowy status. W dokumencie tym znajduje się prośba sekretarza stanu do władz innych państw o umożliwienie królowi swobodnego przejazdu i udzielenie mu ochrony.

Wyjątkowe zwolnienie króla wynika z faktu, że brytyjskie paszporty są wydawane w jego imieniu. W praktyce oznacza to, że monarcha nie może sam sobie wystawić dokumentu podróży, ponieważ byłoby to sprzeczne z zasadami państwowymi.

Cesarz i cesarzowa Japonii - symboliczny status i specjalne zasady

Cesarz Japonii Naruhito oraz jego żona, cesarzowa Masako / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA

Podobne rozwiązania obowiązują w Japonii. Tamtejszy cesarz Naruhito oraz jego żona, cesarzowa Masako, również nie potrzebują paszportów podczas oficjalnych wizyt zagranicznych. Japońska konstytucja podkreśla, że cesarz jest symbolem państwa i jedności narodu, a jego funkcja ma charakter wyłącznie reprezentacyjny.

Kwestia ta została uregulowana już w 1971 roku, kiedy to ówczesny cesarz Hirohito po raz pierwszy miał udać się za granicę. Japońskie ministerstwo spraw zagranicznych zdecydowało wówczas, że wystawianie cesarzowi i cesarzowej paszportów byłoby "nieodpowiednie", a poddawanie ich rutynowym procedurom wizowym - "wysoce niestosowne". Od tego czasu te zasady są konsekwentnie przestrzegane.

Warto zaznaczyć, że pozostali członkowie japońskiej rodziny cesarskiej korzystają ze zwykłych paszportów dyplomatycznych, a wyłącznie cesarz i cesarzowa są objęci tym unikalnym przywilejem.

Dlaczego tylko te trzy osoby na świecie nie muszą mieć paszportu?

Wyjątkowy status króla Karola III oraz cesarskiej pary japońskiej wynika z ich pozycji konstytucyjnej i symbolicznej. Są oni uznawani za żywe uosobienie swoich państw, a ich autorytet jest powszechnie respektowany na arenie międzynarodowej.

W przypadku brytyjskiego monarchy, paszporty wydawane są w jego imieniu, więc nie ma potrzeby, by sam sobie wystawiał taki dokument. Z kolei podróże cesarza i cesarzowej Japonii odbywają się wyłącznie w ramach oficjalnych wizyt, organizowanych na najwyższym szczeblu dyplomatycznym, co eliminuje konieczność posiadania paszportu.

Choć nie mają fizycznych paszportów, ich podróże nie są pozbawione formalności. Każda wizyta zagraniczna jest szczegółowo planowana i koordynowana przez odpowiednie służby oraz rządy. Osoby te korzystają ze specjalnych dokumentów i ochrony, a ich przyjazd jest zawsze uprzednio ustalany na szczeblu państwowym.