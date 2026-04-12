Chongqing to chińskie miasto, które pod względem powierzchni i tempa rozwoju nie ma sobie równych na świecie. Z populacją przekraczającą 32 miliony i terytorium większym niż Szwajcaria, ta niezwykła metropolia pozostaje w cieniu bardziej znanych azjatyckich miast, choć robi wrażenie futurystyczną architekturą i unikalnymi rozwiązaniami urbanistycznymi.

Chongqing – gigantyczna metropolia nieznana Europejczykom / Shutterstock

Chongqing to gigant wśród miast - zajmuje ponad 82 200 km², czyli dwukrotnie więcej niż Szwajcaria!

W mieście mieszka ponad 32 miliony ludzi - więcej niż cała Australia!

To nie tylko betonowa dżungla - Chongqing to też przedmieścia i tereny wiejskie, składające się z 38 okręgów administracyjnych.

Położone na stromych zboczach przy rzekach Jangcy i Jialing, nazywane jest "miastem gór" - spacer to wyzwanie i atrakcja w jednym.

Największe miasto świata - Chongqing bije rekordy

Chongqing to miasto, które zdumiewa nie tylko mieszkańców Chin, ale i ekspertów urbanistyki z całego świata. Położone na południowym zachodzie Państwa Środka, formalnie zajmuje aż 82 200 kilometrów kwadratowych - to ponad dwukrotnie więcej niż powierzchnia Szwajcarii.

Statystyki są jeszcze bardziej imponujące, gdy spojrzymy na liczbę ludności - oficjalnie w granicach administracyjnych miasta mieszka ponad 32 miliony osób. To więcej niż cała Australia!

Jednak wbrew pozorom nie jest to jedynie gęsto zabudowane centrum. Granice Chongqing obejmują bowiem nie tylko śródmieście, ale też rozległe przedmieścia i tereny wiejskie. W sumie miasto składa się z aż 38 okręgów administracyjnych, co czyni je prawdziwą miejską potęgą.

Decyzja władz Chongqing, która zmieniła wszystko

Transformacja Chongqing w największe miasto świata była efektem decyzji chińskich władz centralnych. W celu skuteczniejszego zarządzania regionem i pobudzenia lokalnej gospodarki, władze w Pekinie połączyły liczne powiaty i wsie w jedną, gigantyczną jednostkę administracyjną. Dzięki temu Chongqing zyskało status miasta na prawach prowincji i bezpośrednio podlega rządowi krajowemu. To właśnie ten administracyjny zabieg sprawił, że dziś liczby dotyczące Chongqing biją wszelkie rekordy.

Chongqing - miasto, które rośnie w górę i w bok

Chongqing jest jednym z najszybciej rozwijających się miast świata. Każdego roku jego populacja zwiększa się o pół miliona osób, a przestrzeń staje się towarem deficytowym. W odpowiedzi na brak miejsca, miasto nie tylko rozbudowuje się na powierzchni, ale także dynamicznie pnie się w górę. Wysokie drapacze chmur, mosty powietrzne i nietypowe rozwiązania komunikacyjne to codzienność mieszkańców.

Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów jest linia kolejowa, która przebiega przez środek mieszkalnego wieżowca. Dla Europejczyków to rozwiązanie może wydawać się rodem z filmów science-fiction, jednak w Chongqing to po prostu praktyczna odpowiedź na ciasnotę w centrum. Mieszkańcy żartują, że mogą "wsiąść do pociągu prosto z własnego mieszkania".

Linia kolejowa, która przebiega przez środek mieszkalnego wieżowca / Shutterstock

Chongqing leży w wyjątkowo malowniczym, ale i wymagającym miejscu. Miasto rozciąga się na stromych zboczach, w miejscu, gdzie spotykają się dwie wielkie rzeki: Jangcy i Jialing. Ukształtowanie terenu sprawia, że Chongqing nazywane jest często "miastem gór". Setki schodów, strome uliczki i imponujące mosty łączące poszczególne dzielnice to codzienność mieszkańców.

To także powód, dla którego życie w Chongqing wymaga dobrej kondycji. Dla wielu turystów to dodatkowa atrakcja - przechadzka po mieście to wyzwanie dla mięśni nóg, ale też okazja do podziwiania niezwykłych widoków.

Chongqing - futurystyczna metropolia i historyczne dziedzictwo

Chongqing to nie tylko nowoczesność i tempo rozwoju. W mieście można podziwiać starożytne rzeźby skalne z VII wieku czy przejechać się kolejką linową, która unosi się kilometr nad rzeką. Centrum miasta rozświetlają setki neonów, tworząc klimat rodem z futurystycznych wizji.

Mimo bogatej historii, dzisiejsze Chongqing to przede wszystkim symbol nowoczesności. Według lokalnych źródeł, praktycznie nie znajdziemy tu budynków starszych niż 30 lat. Wszystko za sprawą gigantycznych inwestycji chińskiego rządu, który chce przyciągnąć do miasta biznes, turystów i nowych mieszkańców.

Chongqing na tle innych światowych metropolii

Choć pod względem liczby ludności Chongqing ustępuje Dżakarcie (indonezyjska metropolia liczy niemal 42 miliony mieszkańców), to pod względem powierzchni nie ma sobie równych. Dla porównania: Warszawa, stolica Polski, liczy niespełna 1,9 miliona mieszkańców i wydaje się przy chińskim gigancie niemal kameralna.

Chongqing to miasto, które każdego roku zyskuje na znaczeniu i przyciąga uwagę świata - zarówno swoją skalą, jak i tempem rozwoju. To miejsce, gdzie przyszłość już nadeszła, choć dla wielu Europejczyków wciąż pozostaje nieodkrytą tajemnicą.