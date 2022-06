Gigantyczna bakteria znaleziona w lesie namorzynowym na Gwadelupie stawia pod znakiem zapytania dotychczasową wiedzę na temat takich mikroorganizmów. Widoczna gołym okiem bakteria z gatunku Thiomargarita magnifica dopiero pod mikroskopem zdradza zaskakująco wysoki poziom organizacji. Jak piszą na łamach czasopisma "Science" naukowcy z Université des Antilles, Joint Genome Institute, Lawrence Berkeley National Laboratory i Laboratory for Research in Complex Systems w Menlo Park bakteria jest mniej więcej 5 tysięcy razy większa od innych. Gdyby była człowiekiem, miałaby wzrost... Mount Everestu. Najciekawsze jest jednak to, co skrywa wewnątrz.

Bakteria Thiomargarita magnifica / Materiały prasowe Samą bakterię odkrył w 2009 roku prof. Olivier Gros z Université des Antilles na Gwadelupie. Badania mikroskopowe i późniejsze genetyczne, wykonane przez Silvinę Gonzalez-Rizzo pokazały, że zaskakująco duży organizm należy faktycznie do wykorzystujących utlenianie siarki prokariontów, nie ma jądra komórkowego. Naukowcy musieli uznać, że mają do czynienia z bakterią, należącą do rodzaju Thiomargarita. Ze zrozumiałych względów nazwali ją Thiomargarita magnifica. Wyniki najnowszych badań tego mikroorganizmu w skali makro, opublikowane na portalu preprintów w lutym bieżącego roku, właśnie oficjalnie ukazały się w czasopiśmie "Science". Bakterie, nie posiadające jako prokarionty jądra komórkowego, mają DNA swobodnie zawieszone w swej cytoplazmie. W przypadku Thiomargarita magnifica sytuacja jest bardziej skomplikowana, a DNA bardziej zorganizowane. Jak tłumaczy pierwszy autor pracy Jean-Marie Volland, w tym przypadku DNA jest zamknięte w obrębie otoczonej błoną struktury. To dla bakterii zupełnie nietypowe. Zdaniem niektórych ekspertów organizm może być nawet rodzajem pośredniego ogniwa między bakteriami a komórkami eukariotycznymi, z których zbudowane są bardziej zaawansowane formy życia, choćby człowiek. Las namorzynowy na Gwadelupie / Materiały prasowe Lasy namorzynowe są niezwykle istotnym elementem cyklu węglowego w środowisku. Choć zajmują zaledwie 1 procent terenów przybrzeżnych na świecie, odpowiadają za nawet 10-15 procent zachodzących w tych rejonach procesów pochłaniania węgla. Dlatego informacje o odkrytej w nich bakterii, która mogłaby mieć w tym mechanizmie istotny udział, wzbudziły natychmiastowe zainteresowanie. Badania poprowadziły jednak w innym kierunku. Wykorzystanie różnych technik mikroskopowych potwierdziło, że sięgające długości 1 centymetra struktury są faktycznie pojedynczymi komórkami, pozwoliło też dostrzec zaskakujące wewnętrzne podstruktury, zawierające DNA, które nazwano pestkami. / foto: Olivier Gros/Lawrence Berkeley National Laboratory / / foto: Tomas Tyml/Lawrence Berkeley National Laboratory / Badania genetyczne pokazały natomiast, że Thiomargarita magnifica ma trzy razy więcej genów, niż przeciętne bakterie. "Te badania pokazały nam, że nawet w najprostszych organizmach mogą pojawiać się bardziej złożone mechanizmy i nawet te organizmy, które uznajemy za najprostsze, mogą nas czymś zaskoczyć" - mówi współautor pracy, założyciel LRC Systems, Shailesh Date.

Autorzy pracy zapowiadają teraz intensywne prace zmierzające do zrozumienia, jakie dokładnie jest znaczenie gigantycznych bakterii dla środowiska lasów namorzynowych, a także odpowiedzi na pytanie, czy wewnętrzne struktury, gromadzące DNA, ale nie będące jądrami komórkowymi, pojawiają się jeszcze w innych bakteriach. Wciąż nie wiadomo też, jaki jest wpływ tych pestek na przebieg procesów komórkowych. Kluczowe znaczenie ma teraz opanowanie techniki hodowli Thiomargarita magnifica w warunkach laboratoryjnych. To pozwoli na rozszerzenie zakresu prowadzonych nad nimi badań. Las namorzynowy na Gwadelupie / Olivier Gros / Materiały prasowe

