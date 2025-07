Superbakterie spędzają naukowcom sen z powiek. Problem narasta, na co wskazuje w najnowszym raporcie think tank Centrum Rozwoju Globalnego. Z dokumentu wynika, że te oporne na działania mikroorganizmy do 2025 r. mogą zabić miliony ludzi i kosztować globalną gospodarkę ok. 1,7 bln dolarów rocznie. Szczególnie narażeni są mieszkańcy m.in. USA, ale nie tylko.

Superbakterie mogą zabić miliony ludzi i kosztować globalną gospodarkę ok. 1,7 bln dol. rocznie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock W badaniu finansowanym przez brytyjski rząd obliczono obciążenie zdrowotne i ekonomiczne wynikające z oporności na antybiotyki w 122 krajach. W najbardziej pesymistycznym scenariuszu do 2050 r. straty PKB Chin mogą wynieść nieco poniżej 722 mld dol. rocznie, w USA - 295,7 mld dol., UE - 187 mld dol., a w Japonii - 65,7 mld dol. Główny autor raportu, politolog i ekonomista Anthony McDonnell, w rozmowie z dziennikiem "Guardian" zwrócił uwagę, że na wzrost wskaźników oporności na antybiotyki wpływ mają m.in. cięcia pomocy rozwojowej dokonane przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa, a także zmniejszenie budżetów na ten cel przez rządy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. W jego opinii dalsze prowadzenie takiej polityki "może doprowadzić do śmierci milionów ludzi na całym świecie, w tym w siedmiu najbogatszych krajach świata". Inwestowanie w leczenie infekcji bakteryjnych już teraz ratuje życie, a w długoterminowej perspektywie przyniesie korzyści ekonomiczne w postaci miliardów dolarów - powiedział. Superbakterie mogą zabić miliony osób "Guardian" przytoczył wyliczenia Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle, który oszacował, że do 2050 r. liczba zgonów spowodowanych opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe wzrośnie o 60 proc. Przewiduje się, że w samych Stanach Zjednoczonych każdego roku z powodu bakterii opornych na antybiotyki umrze 1,34 mln osób, a w Wielkiej Brytanii 184 tys., przy czym spodziewany jest również wzrost liczby osób ciężko chorych na bakterie oporne na inne leki. Zarażenia superbakteriami powodują także zwiększenie liczby hospitalizacji i wydłużają pobyty w szpitalach. Szacuje się, że zwiększy to globalne koszty leczenia o ok. 176 mld dol., przy czym tylko w USA z 15,5 mld dol. do 57 mld dol. Warto inwestować w walkę z superbakteriami Jednocześnie Centrum Rozwoju Globalnego, które opublikowało raport nt. wpływu superbakterii, podało, że gdyby kraje zainwestowały w walkę z nimi, np. zwiększając dostęp do nowych antybiotyków i wysokiej jakości leczenia tych zakażeń, to gospodarka USA mogłaby wzrosnąć o 156,2 mld dol. rocznie, a Wielkiej Brytanii o 12 mld dol., każdego roku przez najbliższe ćwierćwiecze.