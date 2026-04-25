Naukowcy odkryli nowy peptydowy antybiotyk, który może okazać się kluczowy w walce z lekoopornymi bakteriami. Lariocydyna, wyizolowana z bakterii glebowych, wykazuje skuteczność wobec groźnych patogenów i działa w zupełnie nowy sposób, omijając mechanizmy obronne bakterii.

Lariocydyna to nowy peptydowy antybiotyk odkryty w bakteriach glebowych z przydomowego ogródka.

Antybiotykooporność to jedno z największych wyzwań współczesnej medycyny. Coraz więcej bakterii uodparnia się na dostępne leki, co prowadzi do trudnych do leczenia, a nawet śmiertelnych zakażeń. Niedawne badania naukowe wskazują, że ratunek może nadejść z najmniej oczekiwanego miejsca - z przydomowego ogródka. To właśnie tam kanadyjscy naukowcy odkryli bakterie Paenibacillus, które produkują niezwykły peptydowy antybiotyk - lariocydynę.

Lariocydyna - peptyd o unikalnej strukturze

Lariocydyna to peptyd zbudowany z kilku aminokwasów, którego cząsteczka przypomina kształtem lasso. Z jednej strony tworzy pętlę, przez którą przewleczony jest "ogon" peptydu. Ta nietypowa budowa okazała się kluczowa dla jej działania. Lariocydyna skutecznie zwalcza różne groźne bakterie, w tym te odpowiedzialne za śmiertelne infekcje.

Badania przeprowadzone przez zespoły z University of Illinois w Chicago oraz McMaster University wykazały, że lariocydyna atakuje rybosomy bakterii - struktury odpowiedzialne za produkcję białek. Blokując rybosom, uniemożliwia bakteriom wytwarzanie niezbędnych do życia białek, co prowadzi do ich śmierci. Co ważne, lariocydyna wiąże się z rybosomem w innym miejscu niż dotychczas stosowane antybiotyki, dzięki czemu bakterie nie są w stanie się przed nią bronić.

Szerokie spektrum działania i odporność na mechanizmy obronne

Jednym z głównych problemów w leczeniu zakażeń są mechanizmy obronne bakterii, które potrafią blokować działanie antybiotyków poprzez modyfikację transporterów w błonie komórkowej. Lariocydyna, dzięki silnemu dodatniemu ładunkowi elektrycznemu, może przenikać przez błonę komórkową bez udziału tych transporterów. To sprawia, że jej działanie jest trudniejsze do zablokowania przez bakterie, a sam peptyd wykazuje szerokie spektrum aktywności.

Naukowcy odkryli również wariant lariocydyny o jeszcze bardziej złożonej strukturze, przypominającej precla. Taka forma peptydu jest bardziej stabilna i może mieć jeszcze większy potencjał terapeutyczny. Analizy bioinformatyczne wskazują, że w naturze mogą istnieć inne peptydy o podobnych właściwościach, które czekają na odkrycie i wykorzystanie w medycynie.