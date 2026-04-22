W Dzień Ziemi na elewacji Tauron Areny Kraków uruchomiono zegar klimatyczny, który codziennie przypomina mieszkańcom o wyzwaniach związanych z jakością powietrza i zmianami klimatycznymi. Instalacja ma nie tylko edukować, ale także motywować do działań na rzecz ochrony środowiska.

Tak wygląda zegar klimatyczny w Krakowie / Materiały prasowe

Zegar klimatyczny na Tauron Arenie Kraków - symbol troski o atmosferę

W środę, z okazji Dnia Ziemi, na elewacji hali Tauron Arena Kraków uruchomiono zegar klimatyczny. Instalacja została zaprojektowana, by zwracać uwagę na kluczowe problemy środowiskowe - zarówno te o zasięgu globalnym, jak i lokalnym. Zegar codziennie o godzinie 20:30 do końca kwietnia będzie przypominał mieszkańcom Krakowa o wyzwaniach związanych z jakością powietrza i zmianami klimatycznymi.

Czyste powietrze - prawo każdego człowieka

Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że tegoroczna tematyka zegara skupia się na atmosferze. Grzegorz Dukielski z Fundacji Green Festival zaznaczył, że czyste powietrze to jedno z podstawowych praw człowieka. Niestety, nie wszędzie i nie zawsze jest ono dostępne. Instalacja ma pokazać, co wpływa na pogorszenie jakości powietrza oraz jakie działania można podjąć, by ją poprawić. Kraków jest tu wskazywany jako przykład miasta, które skutecznie walczy z zanieczyszczeniami.

Globalny i lokalny wymiar problemu

Zegar klimatyczny prezentuje dwa aspekty problemu atmosfery. Z jednej strony pokazuje globalny wzrost stężenia dwutlenku węgla, który napędza zmiany klimatyczne. Z drugiej strony zwraca uwagę na lokalne zanieczyszczenia powietrza, takie jak pyły zawieszone PM10 i PM2,5 oraz tlenki azotu i siarki, które bezpośrednio wpływają na zdrowie mieszkańców.

Anna Lewandowska z UN Global Compact Network Poland podkreśliła, że każde pokolenie musi podejmować decyzje wobec globalnych kryzysów, a zmiana klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań współczesności. Jej zdaniem, odpowiedzialność za środowisko może nadać życiu głębszy sens.

Kraków - miasto zmian na lepsze

Według Pawła Ścigalskiego, pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza, zegar klimatyczny ma przede wszystkim budzić ekologiczną świadomość mieszkańców. Instalacja prezentuje także działania władz miasta na rzecz poprawy jakości powietrza. Przez wiele lat Kraków zmagał się z poważnym problemem smogu, jednak wprowadzone rozwiązania przyniosły widoczne efekty. Przykładem jest zakaz stosowania paliw stałych, obowiązujący od 2019 roku, oraz programy termomodernizacji budynków, rozwój odnawialnych źródeł energii i wymiana floty komunikacji miejskiej na bardziej ekologiczną.

Dane prezentowane na zegarze pokazują, że jeszcze 25 lat temu liczba dni z przekroczeniem normy dla pyłu PM10 w Krakowie wynosiła ponad 150 rocznie. Obecnie, dzięki konsekwentnym działaniom, jest to około 30 dni w roku. Mimo poprawy, problem zanieczyszczenia powietrza wciąż istnieje.

Zegar klimatyczny częścią festiwalu filmów ekologicznych

Jak poinformował Grzegorz Dukielski, zegar klimatyczny jest elementem międzynarodowego festiwalu filmów ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival. Dziewiąta edycja wydarzenia odbędzie się w Krakowie w dniach 10-16 sierpnia. W programie przewidziano plenerowe pokazy najlepszych filmów poświęconych środowisku i jego ochronie. Festiwal otworzy film Ewy Ewart "Do ostatniego oddechu".