​Na ponad rok bezwzględnego więzienia sąd w Żywcu skazał mężczyznę, który złamał zakaz prowadzenia pojazdów i wsiadł za kółko - dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek.

Mężczyzna został zatrzymany, gdy jechał samochodem pod wpływem alkoholu. Jak się okazało, miał już sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, bo wcześniej za podobne przestępstwo spędził w więzieniu dwa lata. Teraz, poza karą ponad rocznego, bezwzględnego więzienia, dożywotnio stracił też prawo jazdy.

To kolejny w ciągu ostatniego miesiąca podobny wyrok w województwie śląskim. Pod koniec marca w Zawierciu zatrzymano kierowcę, który miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów i w trybie przyśpieszonym został skazany na pół roku więzienia oraz dożywotnią utratę prawa jazdy.

Z kolei na początku kwietnia w Wodzisławiu Śląskim zatrzymano kierowcę, który przekroczył prędkość, mając już wcześniej zabrane prawo jazdy. Kara była podobna - pół roku bezwzględnego więzienia i dożywoni zakaz prowadzenia pojazdów.



Zaostrzenie przepisów drogowych dla kierowców

29 stycznia weszły w życie przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za przestępstwa drogowe . Zmiany mają wyeliminować recydywistów, czyli kierowców objętych wielokrotnymi zakazami prowadzenia pojazdów.

Złamanie obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów skutkuje odebraniem prawa jazdy dożywotnio.