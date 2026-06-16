Osoby pozostające w związkach małżeńskich rzadziej chorują na raka niż samotni – wynika z badań opublikowanych na łamach "Cancer Research Communications". Co ciekawe, zależność ta okazała się jeszcze silniejsza w przypadku kobiet.

Osoby w związkach małżeńskich rzadziej chorują na raka – wynika z analiz (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Naukowcy z University of Miami przeanalizowali dane mieszkańców 12 stanów USA z lat 2012-2022. Badano osoby mające co najmniej 30 lat.

Wyniki pokazały, że żonaci mężczyźni są o 58 proc. mniej narażeni na zachorowanie na nowotwór niż osoby samotne. Wśród zamężnych kobiet różnica była jeszcze większa i sięgnęła 83 proc.

Badacze wskazują kilka możliwych wyjaśnień. Małżonkowie częściej motywują się do badań profilaktycznych (szczególnie kobiety mężczyzn) i zwykle prowadzą mniej ryzykowny styl życia. Chodzi np. o palenie papierosów czy zmianę partnerów seksualnych. W przypadku płci pięknej istotny jest fakt, że samotne kobiety częściej nie mają dzieci, a te, które nie rodziły, są zwykle bardziej narażone na takie nowotwory, jak rak jajnika oraz rak trzonu macicy.

Zdaniem autorów znaczenie może mieć również długość trwania związku - korzyści zdrowotne mają się kumulować wraz ze stażem małżeńskim.

Eksperci podkreślają jednak, że kluczowe znaczenie ma nie sam formalny status związku, ale wsparcie bliskich. To ono zachęca do wykonywania badań, szybszej diagnostyki i podjęcia leczenia w razie wykrycia choroby.

Samotność a zdrowie psychiczne

Naukowcy z Vanderbilt University Medical Center zwrócili z kolei uwagę na wyniki innego badania, które wskazuje na negatywny wpływ samotności na zdrowie psychiczne.

Po przeanalizowaniu danych ankietowych zebranych od 633 tys. uczestników programu All of Us prowadzonego przez National Institutes of Health (NIH) wykazano, że samotność odgrywa istotną rolę w rozwoju myśli samobójczych, które z kolei poprzedzają niemal każdy samobójczy zgon.

Najsilniejszy związek z myślami samobójczymi miały objawy depresji, a następnie - stany lękowe. Na kolejnym miejscu pojawiła się samotność.



Zdaniem ekspertów budowanie relacji społecznych i ograniczanie samotności może być ważnym elementem wspierania zdrowia psychicznego. Można się tym wspierać, gdy podstawowe formy leczenia (farmakoterapia i udział w terapii) są z jakiegoś powodu dla nas niedostępne.



Wsparcie dla osób w kryzysie

W Polsce w 2025 roku miało miejsce 4776 samobójstw zakończonych zgonem.

Osoby przeżywające trudności i myślące o odebraniu sobie życia lub chcące pomóc osobie zagrożonej samobójstwem mogą skorzystać z całodobowych, bezpłatnych telefonów pomocowych: