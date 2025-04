Na pierwszy rzut oka to zwyczajne korzenie, ale po dokładniejszym osądzie - zabytek światowego malarstwa! Niepozorny kawałek drzewa z francuskiej miejscowości Auvers-sur-Oise doprowadził do kłótni pomiędzy właścicielami ziemi, na którym się znajduje, a lokalnymi władzami. Wszystko przez to, że owe korzenie namalował kiedyś sam Vincent Van Gogh.

Turysta przy tablicy informacyjnej związanej z korzeniami, które natchnęły Van Gogha / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA Sprawę opisał portal dziennika "Independent". W lipcu 1890 r., na krótko przed swoją tragiczną śmiercią, Vincent Van Gogh namalował obraz, którego bohaterem były splątane korzenie. Oddane w niezwykle żywych barwach mają być wyrazem wewnętrznej walki malarza. W 2020 r. udało się ustalić, że dokładnie te korzenie, które uwiecznił Holender, znajdują się na tyłach ogrodu przy 48 Rue Daubigny w miejscowości Auvers-sur-Oise, gdzie Van Gogh spędził swoje ostatnie dni. Od czasu odkrycia miejsce stało się przedmiotem zaciekłej kłótni pomiędzy właścicielami ziemi, Jean-François i Hélène Serlinger, a burmistrzem Auvers, Isabelle Mézières. Sporne korzenie / Christophe Petit-Tesson / PAP/EPA Władze lokalne próbowały uczynić zeń własność publiczną, twierdząc, że jest częścią drogi publicznej. W 2023 r. lokalny sąd wydał jednak orzeczenie na niekorzyść burmistrza, a teraz werdykt poparł sąd apelacyjny w Wersalu. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to już koniec - powiedziała "Independentowi" 68-letnia pani Serlinger. Burmistrz próbował przejąć dolną część kładki, mówiąc, że jest częścią drogi. To straszne - dodała. Kobieta zapowiada, że teraz wraz z mężem będzie mogła w pełni poświęcić się udostępnieniu miejsca fanom malarza z całego świata. Wybierając dom, mieli nosa Co ciekawe, właścicielka cennego kawałka ziemi przeprowadziła się wraz z mężem do Auvers-sur-Oise w 1996 r., a ściągnęła ich tam miłość do Van Gogha. Dodatkowy kawałek na końcu ogrodu nabyli w 2013 r., nie mając pojęcia, że wciąż rośnie tam drzewo, które natchnęło artystę. Opisywane korzenie na obrazie Vincenta Van Gogha / Vincent Van Gogh Foundation / Od 2020 r., gdy doszło do identyfikacji, para przyjęła gości z całego świata, w tym rodzinę Van Gogha. 12 kwietnia ruszy w tym miejscu sezon turystyczny, a 30-minutowa wycieczka po ogrodzie będzie kosztować 8 euro. Burmistrz Auvers-sur-Oise nie składa jednak broni i zapowiada dalsze działania prawne. "Korzenie należą do mieszkańców Auvers!" - napisała samorządowiec w mediach społecznościowych. Zobacz również: Polowanie na gigantyczne pisanki. Szczytny cel zabawy

