Sukces funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Na przełomie roku zatrzymali dwóch dilerów, u których zabezpieczyli łącznie prawie 100 kg narkotyków o szacunkowej czarnorynkowej wartości około 3,5 mln zł.

/ Małopolska Policja / Zrzut ekranu

Pod koniec grudnia śledczy zwalczający przestępczość narkotykową wpadli na trop kolejnych osób zajmujących się przemytem i handlem narkotykami.

Do zatrzymań doszło 29 grudnia na terenie Podgórza i Nowej Huty. Obie sprawy nie są ze sobą powiązane.

Pakował narkotyki do samochodu w Nowej Hucie

Policjanci ustalili, że w rejonie jednego z nowohuckich osiedli znajduje się miejsce, w którym magazynowane są znaczne ilości narkotyków.

Tam zauważyli mężczyznę, który wynosił pakunki do samochodu. Według ich informacji mógł on być powiązany ze środowiskiem zajmującym się przestępczością narkotykową. Jak się później okazało, w tych kartonach znajdowały się narkotyki. Policjanci sprawdzili również pomieszczenia zajmowane przez tego mężczyznę. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 60 kg marihuany, ponad 3,5 kg mefedronu, również haszysz oraz kokainę - mówi komisarz Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

W sobotę, 3 stycznia policjanci zabezpieczyli kolejne 30 kg marihuany.

Zatrzymany 25-latek usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu międzynarodowego oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych.

Sąd w tej sprawie przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej dla Krakowa - Nowej Huty i zastosował wobec zatrzymanego areszt tymczasowy.

Narkotyki i 120 tys. złotych w mieszkaniu na Podgórzu

Tego samego dnia, czyli 29 grudnia funkcjonariusze odwiedzili jedno z podgórskich mieszkań, gdzie zatrzymali 27-letniego mężczyznę. Kryminalni znaleźli i zabezpieczyli w nim ponad 200 gramów marihuany, 300 gramów kaszyszu i ponad 130 gramów mefedronu - mówi komisarz Piotr Szpiech.

Podczas przeszukania tego miejsca funkcjonariusze ujawnili również 120 tys. zł, telefony komórkowe oraz młynki do suszu konopnego. 27-latek odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Decyzją prokuratury wobec mężczyzny zastosowano środki wolnościowe w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu puszczania kraju.

Zatrzymanemu 27-latkowi z Podgórza grozi do 10 lat więzienia.

25-latek z Nowej Huty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przemyt transgraniczny oraz za obrót znacznymi ilościami narkotyków, może zostać skazany nawet na 20 lat.