Obierasz banana, a tam – długie, białe nitki, które jednych irytują, innych zupełnie nie ruszają. Czy są bezpieczne? Skąd się biorą? Czy warto je jeść? Wyjaśniamy, czym są tajemnicze nitki pod skórką banana i rozwiewamy wszelkie wątpliwości!

Dlaczego banany mają białe nitki i czy można je jeść? Podpowiadamy / Shutterstock

Banany mają charakterystyczne białe nitki zwane floemem - to roślinna "sieć transportowa" przewodząca składniki odżywcze.

Floem dostarcza cukry i aminokwasy do owocu, wspierając jego wzrost, i jest widoczny także w innych roślinach jak seler czy szparagi.

Te nitki są w pełni jadalne, bezpieczne i zawierają błonnik oraz drobne ilości składników odżywczych, choć nie każdy je lubi ze względu na konsystencję i smak.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Skąd się biorą białe nitki w bananie?

Banany to jeden z najpopularniejszych owoców na świecie, uwielbiany przez małych i dużych. Każdy, kto choć raz obrał banana, z pewnością zauważył charakterystyczne, białe nitki przylegające do miąższu. Część osób starannie je usuwa, inni nie zwracają na nie uwagi i zjadają razem z owocem. Ale co to właściwie jest? Okazuje się, że te nitki mają swoją specjalistyczną nazwę - floem.

Floem, lub jak to woli łyko, to rodzaj roślinnej "sieci transportowej", która odpowiada za przewodzenie składników odżywczych w roślinie. To właśnie dzięki nim cukry, aminokwasy i inne cenne substancje docierają z liści do owocu podczas jego wzrostu. W bananie floem jest wyjątkowo dobrze widoczny, stąd nasza codzienna styczność z tym nietypowym "dodatkiem".

Co to jest floem i jaką pełni funkcję?

Floem to nic innego jak system "rurek" transportujących niezbędne substancje odżywcze w całej roślinie. Jego nazwa pochodzi z greki i oznacza "korę", co doskonale oddaje jego zadanie - floem tworzy rodzaj naturalnej "sieci przewodzącej" w bananie. Przez te białe pasma cukry i aminokwasy trafiają do rozwijającego się owocu, wspomagając jego wzrost i dojrzewanie.

Podobne struktury występują zresztą w wielu innych roślinach - to właśnie floem znajdziemy jako nitki w selerze naciowym czy włókna w szparagach. W bananie jednak jest on szczególnie widoczny i łatwo oddziela się od miękkiego miąższu podczas obierania.

Czy białe nitki z banana można jeść?

To pytanie zadaje sobie wielu miłośników bananów. Odpowiedź jest bardzo prosta: tak, nitki można jeść! Floem jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia i stanowi naturalną część owocu. Zawiera te same składniki odżywcze, co reszta banana, choć jego ilość jest niewielka. Dodatkowo jest źródłem błonnika i drobnych ilości związków roślinnych, które mogą wspierać trawienie.

Niektórzy jednak usuwają nitki ze względu na ich nieco inną, bardziej włóknistą konsystencję i czasem lekko gorzki posmak. Warto jednak wiedzieć, że gorzkość ta zależy głównie od stopnia dojrzałości banana - w niedojrzałych owocach znajdziemy więcej garbników, które mogą wpływać na smak.

Czy nitki w bananie mają wartość odżywczą?

Co kryje się pod skórką banana? Odkrywamy tajemnicę białych nitek! / Shutterstock

Z punktu widzenia dietetyki, białe nitki z banana nie są ani szkodliwe, ani szczególnie wartościowe. Zawierają błonnik i minimalne ilości składników odżywczych, ale nie mają większego wpływu na nasze zdrowie - zarówno jeśli je zjemy, jak i jeśli je usuniemy.

Banany – zdrowa przekąska pełna energii

Banany to nie tylko ciekawostka botaniczna, ale również prawdziwa bomba witaminowa. Są doskonałym źródłem potasu, który wspiera prawidłową pracę serca, reguluje ciśnienie krwi i wzmacnia kości. Dodatkowo banany dostarczają błonnika, który wspiera florę jelitową i poprawia trawienie. Nic dziwnego, że banan to ulubiona przekąska sportowców i osób dbających o zdrową dietę!

Skórka banana - czy można ją wykorzystać?

Mało kto wie, że skórka banana również ma swoje zastosowanie! Wewnętrzną stroną skórki można przetrzeć skórę, by złagodzić stany zapalne czy nawilżyć cerę dzięki zawartości kwasów tłuszczowych. Choć sama skórka nie jest powszechnie spożywana, coraz częściej pojawia się w przepisach na domowe kosmetyki lub naturalne środki czystości.