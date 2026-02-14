Zmarł gen. bryg. Piotr Wagner, zastępca szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i szef logistyki. "Przez lata nienagannej i odpowiedzialnej służby wiernie realizował zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był niekwestionowanym autorytetem, oficerem o najwyższych standardach etosu wojskowego, mentorem i wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń żołnierzy" - napisały Siły Zbrojne RP. Był odznaczony m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi i Gwiazdą Afganistanu. Wojskowego pożegnał m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Generał brygady Piotr Wagner, zdj. z kwietnia 2025 roku / Tytus Żmijewski / PAP

Nie żyje gen. bryg. Piotr Wagner

Zmarł gen. bryg. Piotr Wagner. Miał 60 lat. Posiadał bogate wykształcenie wojskowe i cywilne, w tym ukończone studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne w Polsce i za granicą.

Wojsko Polskie przypomina, że w roku 1989 ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową w Pile, następnie w roku 1995 Akademię Techniczo-Rolniczą w Bydgoszczy, a w roku 1998 Studia Podyplomowe na ATR Bydgoszcz, w roku 2011 Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Opolskim, w 2004 roku kurs doskonalący w USA oraz w 2007 i 2011 roku kursy doskonalące i kwalifikacyjne na Akademii Obrony Narodowej. W 2022 roku ukończył podyplomowe studia Polityki Obronnej na Akademii Sztuki Wojennej.

W swojej wojskowej karierze pełnił liczne funkcje dowódcze i logistyczne, w tym m.in. w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie oraz na kluczowych stanowiskach w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych.

"Z głębokim żalem informujemy o śmierci gen. bryg. Piotra Wagnera, Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Szefa Logistyki, zasłużonego Oficera Wojska Polskiego. Przez lata nienagannej i odpowiedzialnej służby wiernie realizował zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był niekwestionowanym autorytetem, oficerem o najwyższych standardach etosu wojskowego, mentorem i wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń żołnierzy. Jego odejście jest dotkliwą stratą dla środowiska wojskowego oraz całej społeczności Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych" - napisał inspektorat.

Gen. bryg. Piotra Wagnera pożegnały także Wojska Obrony Terytorialnej, a także minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Rodzinie i bliskim Pana Generała składam wyrazy najgłębszego współczucia. Cześć Jego Pamięci" - napisał szef MON.