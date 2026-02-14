Już od niedzieli 15 lutego będziemy mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie rozliczyć swój podatek w usłudze Twój e-PIT. Warto pamiętać o możliwości przekazania 1,5 proc. podatku wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Dla nas to kilka kliknięć, a dla innych - istotne wsparcie.

Nie zostawiaj 1,5 proc. podatku fiskusowi / Marcin Bielecki / PAP

Możemy przekazać 1,5 proc. naszego podatku na Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), czyli np. fundacje, kluby sportowe czy straże pożarne.

Lista ponad 9600 uprawnionych OPP dostępna jest w wyszukiwarce Narodowego Instytutu Wolności.

Komu można przekazać 1,5 proc. podatku?

1,5 proc. naszego podatku możemy za darmo przekazać Organizacjom Pożytku Publicznego. Najczęściej myślimy w tym kontekście o fundacjach, ale mogą to być także kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne czy inne organizacje pozarządowe - np. stowarzyszenia działające na rzecz zwierząt czy rozwoju lokalnej społeczności.

Status Organizacji Pożytku Publicznego nadawany jest na wniosek danego podmiotu z chwilą wpisania takiej informacji do Krajowego Rejestru Sądowego. By go otrzymać, trzeba spełnić określone kryteria, dotyczące m.in. nieprzerwanego działania przez co najmniej 2 lata (nie dotyczy OSP), przeznaczania dochodu na działalność pożytku publicznego czy zapisów statutu organizacji.

Gdzie znaleźć organizację z mojej okolicy, której mogę przekazać 1,5 proc. podatku?

Jak przekazać 1,5 proc. podatku dla OPP? / Arkadiusz Ziółek / East News

W wykazie Narodowego Instytutu Wolności znaleźć można ponad 9600 Organizacji Pożytku Publicznego z całej Polski uprawnionych do otrzymania w 2026 roku 1,5 proc. podatku.

NIW udostępnia wyszukiwarkę, dzięki której możemy przejrzeć listę OPP z naszego województwa czy powiatu i zdecydować, komu chcemy pomóc. Można ją znaleźć TUTAJ.

Jakie dane są potrzebne do przekazania 1,5 proc. podatku?

Do przekazania 1,5 proc. podatku uprawnionej do tego Organizacji Pożytku Publicznego potrzebujemy dwóch danych. To numer KRS oraz cel szczegółowy. Ten drugi przyda się w sytuacji, gdy chcemy przekazać środki fundacji zajmującej się wieloma podopiecznymi, ale zależy nam na wsparciu jednej, konkretnej osoby.

Warto pamiętać o tym, że jeżeli w poprzednim roku przekazywaliśmy 1,5 proc. podatku na rzecz wybranej OPP i w tym roku chcemy ponownie ją wesprzeć, nie musimy niczego zmieniać. Niezbędne dane pojawią się w naszym zeznaniu wygenerowanym w usłudze Twój e-PIT, które musimy jedynie zaakceptować.

Ile pieniędzy przekazaliśmy OPP w 2025 roku, rozliczając podatki?

Z danych resortu finansów wynika, że w ubiegłym roku do różnych Organizacji Pożytku Publicznego trafiło prawie 2,3 mld zł wsparcia z tytułu 1,5 proc. podatku. To o blisko 379 mln zł więcej niż w 2024 r.

Ministerstwo podawało, że w 2025 r. 1,5 proc. podatku przekazało 16,3 mln podatników, czyli o 1,5 mln więcej niż roku wcześniej. Przeciętna kwota przekazywanych wpłat wyniosła 140 zł.

