Prawie trzy i pół tysiąca odbiorców nie ma prądu na Pomorzu. Z powodu intensywnych opadów mokrego śniegu doszło tam do awarii sieci energetycznych. Problemy dotyczą mieszkańców powiatów bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego i Gdańska.
W sobotę o poranku Energa poinformowała, że na Pomorzu trwają przerwy w dostawach energii elektrycznej. Bez zasilania jest ok. 3400 odbiorców i 126 stacji transformatorowych.
Problemy dotyczą mieszkańców powiatów:
- bytowskiego,
- chojnickiego,
- Gdańska,
- gdańskiego,
- kartuskiego,
- kościerskiego,
- lęborskiego,
- puckiego,
- starogardzkiego,
- tczewskiego,
- wejherowskiego.