Prawie trzy i pół tysiąca odbiorców nie ma prądu na Pomorzu. Z powodu intensywnych opadów mokrego śniegu doszło tam do awarii sieci energetycznych. Problemy dotyczą mieszkańców powiatów bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego i Gdańska.

/ Shutterstock Najnowsze informacje z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco. W sobotę o poranku Energa poinformowała, że na Pomorzu trwają przerwy w dostawach energii elektrycznej. Bez zasilania jest ok. 3400 odbiorców i 126 stacji transformatorowych. Problemy dotyczą mieszkańców powiatów: bytowskiego,

chojnickiego,

Gdańska,

gdańskiego,

kartuskiego,

kościerskiego,

lęborskiego,

puckiego,

starogardzkiego,

tczewskiego,

wejherowskiego.