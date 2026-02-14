Prawie trzy i pół tysiąca odbiorców nie ma prądu na Pomorzu. Z powodu intensywnych opadów mokrego śniegu doszło tam do awarii sieci energetycznych. Problemy dotyczą mieszkańców powiatów bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, starogardzkiego, tczewskiego, wejherowskiego i Gdańska.

W sobotę o poranku Energa poinformowała, że na Pomorzu trwają przerwy w dostawach energii elektrycznej. Bez zasilania jest  ok. 3400 odbiorców i 126 stacji transformatorowych. 

Problemy dotyczą mieszkańców powiatów:

  • bytowskiego, 
  • chojnickiego, 
  • Gdańska, 
  • gdańskiego, 
  • kartuskiego, 
  • kościerskiego, 
  • lęborskiego, 
  • puckiego, 
  • starogardzkiego, 
  • tczewskiego, 
  • wejherowskiego.