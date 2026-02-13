Główny Inspektorat Farmaceutyczny nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury ws. piosenki "Zakochałem się pod apteką" rapera Taco Hemingwaya. W ocenie GIF doszło do niedozwolonej reklamy leku.

Piosenka Taco Hemingwaya "Zakochałem się pod apteką" wzbudziła kontrowersje przez wielokrotne użycie nazwy leku dostępnego bez recepty.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny sprawdził, czy użycie nazwy leku w utworze było legalne - producent zaprzeczył, że wyraził na to zgodę.

Utwór "Zakochałem się pod apteką", wydany przez Taco Hemingwaya w grudniu 2025 r., w krótkim czasie zyskał dużą popularność.

W tekście piosenki wielokrotnie pojawia się nazwa dostępnego bez recepty preparatu zawierającego paracetamol, kodeinę i kofeinę. W jednej ze scen farmaceutka odmawia sprzedaży leku, wskazując na jego siłę działania.

"28 stycznia 2026 r. organ wezwał podmiot odpowiedzialny za produkt leczniczy Solpadeine (tabletki musujące), do wskazania, czy wykorzystanie nazwy leku w utworze »Zakochałem się pod apteką« nastąpiło za jego wiedzą i zgodą. W piśmie z 6 lutego 2026 r. spółka poinformowała, że nazwa produktu została użyta bez jej wiedzy, zgody ani upoważnienia" - przekazał PAP Główny Inspektorat Farmaceutyczny.



Szef GIF Łukasz Pietrzak przypomniał, że zgodnie z prawem reklamę produktu leczniczego może prowadzić wyłącznie podmiot odpowiedzialny lub podmiot działający na jego zlecenie. Jeżeli artysta nie miał takiego zlecenia ani upoważnienia, to prowadzi niedozwoloną reklamę - ocenił.

GIF planuje wydać decyzję administracyjną nakazującą zaprzestanie reklamy oraz podjęcie działań zmierzających do usunięcia jej skutków. Będziemy czekać, czy decyzja zostanie wykonana. Jeżeli nie, pozostaje nam złożenie zawiadomienia do prokuratury - wskazał.

Art. 129 b ust. 1 Prawa farmaceutycznego mówi, że "kto prowadzi reklamę produktu leczniczego niezgodnie z przepisami ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości do 50 000 zł". Karę nakłada Główny Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji administracyjnej.

"Leki to nie cukierki"

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w 2023 r. hospitalizacje związane z działaniami niepożądanymi i przedawkowaniem leków kosztowały system 92 mln zł. Niemal 7,3 mln zł dotyczyło paracetamolu.



Leki to nie cukierki. Najwięcej zatruć lekami, poza próbami samobójczymi, dotyczy dzieci do lat sześciu. Mamy twarde dane - podkreślił Pietrzak.