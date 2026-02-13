Poważna awaria w paryskim Luwrze. W nocy z czwartku na piątek z rury centralnego ogrzewania wyciekła woda i uszkodziła zabytkowy, pokryty malowidłami, sufit z XIX w.

Wyciek wody w Luwrze – uszkodzony sufit z XIX wieku (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Agencja AFP poinformowała, powołując się na dyrekcję muzeum i związki zawodowe, że zdarzenie miało miejsce około godziny 23:30 w sali 707, przy wejściu do działu malarstwa w skrzydle Denon.

Na miejscu natychmiast interweniowała straż pożarna, która zdołała opanować sytuację i zatrzymać wyciek o północy.

Uszkodzeniu uległ sufit ozdobiony dziełem Charles’a Meyniera z 1815 roku, zatytułowanym "Triumf malarstwa francuskiego, apoteoza (Nicolasa) Poussina, (Jean-Francois) Le Sueura i (Charles’a) Le Bruna".



Sufit, który uległ uszkodzeniu / © 2015 Musée du Louvre, Dist. GrandPalaisRmn / Etienne Revault /

W związku z incydentem część sal została wyjątkowo zamknięta dla zwiedzających. W sali 707 prezentowane są m.in. dzieła włoskich mistrzów z XV i XVI wieku, w tym Fra Angelico. Sala ta znajduje się na jednej z głównych tras prowadzących do słynnej Mona Lisy Leonarda da Vinci.