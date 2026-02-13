Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Ignacy Niemczycki, wiceszef MSZ. Zapytamy go o negocjacje, które Unia Europejska prowadzi z Australią. Czy rolnicy mogą czuć się zagrożeni?

Ignacy Niemczycki / Pawel Wodzynski / East News

Według doniesień "Politico", porozumienie UE-Australia miałoby zawierać zarówno elementy handlowe, jak i te dotyczące bezpieczeństwa. Czy rolnicy mogą czuć się zagrożeni? Co dokładnie jest przedmiotem negocjacji? Dlaczego UE zdecydowała się podjąć współpracę z Australią? Czy Polska może zyskać na umowie?

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział, że prawdopodobnie spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w trakcie Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Czy czeka nas ocieplenie relacji na linii Waszyngton-Kijów?

Zbliża się czwarta rocznica rozpoczętej przez Rosję 24 lutego 2022 r. pełnowymiarowej wojny z Ukrainą. Jak twierdzi "Financial Times" (powołując się na ukraińskich i europejskich urzędników), prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma przedstawić rodakom plan przeprowadzenia wyborów prezydenckich oraz referendum dotyczącego porozumienia pokojowego z Rosją. Czy ten scenariusz jest realny i zbliży akcesję do UE?

Prezydent Karol Nawrocki stwierdził, że projekty związane z wykorzystywaniem programu SAFE powinny zostać upublicznione. Czy głowa państwa zawetuje ustawę?

Masz pytanie? Zadaj je już teraz i bądź częścią programu!

Na rozmowę Krzysztofa Ziemca zapraszamy o godz. 8:30 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl i na nasze media społecznościowe!

Wideo youtube

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video