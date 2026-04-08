Jasveen Sangha, znana jako "Królowa Ketaminy", została w środę skazana na 15 lat więzienia w związku z tragiczną śmiercią aktora Matthew Perry'ego. Kobieta była oskarżona o dostarczenie narkotyków, które doprowadziły do zgonu gwiazdy serialu "Przyjaciele".

Matthew Perry na zdjęciu z 2013 roku / Shutterstock

Jasveen Sangha we wrześniu ubiegłego roku przyznała się do pięciu federalnych zarzutów związanych z tragiczną śmiercią aktora Matthew Perry'ego , w tym prowadzenia lokalu z narkotykami (przechowywała je w swoim domu w Los Angeles), trzykrotnej dystrybucji ketaminy oraz sprzedaży substancji prowadzącej do śmierci lub poważnych obrażeń.

Choć 42-letniej "Królowej Ketaminy" groziło nawet 65 lat więzienia, to sędzia federalna Sherilyn Garnett wymierzyła jej w środę karę 15 lat pozbawienia wolności. Reuters zauważa, że to i tak surowszy wyrok niż te, jakie usłyszało czworo pozostałych współoskarżonych, w tym dwóch lekarzy.

Agencja Reutera informuje, że prokuratorzy federalni opowiadali się właśnie za 15-letnim wyrokiem. Obrońcy skazanej kobiety domagali się ograniczenia kary do czasu już spędzonego w areszcie federalnym, w którym Jasveen Sangha przebywa od sierpnia 2024 roku.

Kulisy procederu

Matthew Perry, gwiazdor kultowego serialu "Przyjaciele", został znaleziony martwy 28 października 2023 roku w swoim domu w Los Angeles . Aktor miał 54 lata.

Z raportu koronera wynika, że przyczyną śmierci było przypadkowe przedawkowanie ketaminy - silnego środka znieczulającego. Aktor od lat otwarcie mówił o swoich zmaganiach z uzależnieniem, a w ostatnich miesiącach życia poddawał się terapii infuzyjnej ketaminą.

Śledztwo wykazało, że Jasveen Sangha współpracowała z pośrednikiem Erikiem Flemingiem, by dostarczyć gwiazdorowi ketaminę. W miesiącu śmierci aktor otrzymał aż 51 fiolek tej substancji, które trafiły do jego osobistego asystenta, Kennetha Iwamasy. To właśnie on wielokrotnie wstrzykiwał gwieździe "Przyjaciół" ketaminę, w tym co najmniej trzy razy w dniu jego śmierci.

Po tragedii "Królowa Ketaminy" próbowała zacierać ślady, nakazując Erikowi Flemingowi usunięcie wszystkich wiadomości. W sierpniu 2024 roku zarówno Fleming, jak i Iwamasa przyznali się do winy, w tym do dystrybucji ketaminy skutkującej śmiercią aktora. W tej sprawie skazani zostali również dwaj lekarze - Mark Chavez i Salvador Plasencia.

Rola Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele" uczyniła Matthew Perry’ego jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów telewizyjnych swojego pokolenia.