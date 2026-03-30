Zmarł Wiesław Myśliwski. O śmierci pisarza poinformował "Tygodnik Powszechny". Jeden z najwybitniejszych polskich prozaików odszedł w wieku 94 lat.

Wiesław Myśliwski zmarł w wieku 94 lat / Radek Pietruszka / PAP

Wiesław Myśliwski urodził się 25 marca 1932 roku w Dwikozach, niewielkiej miejscowości koło Sandomierza w województwie świętokrzyskim.

Myśliwski ukończył studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Ludowej Spółdzielni Wydawniczej, a następnie przez lata związany był z redakcją kwartalnika "Regiony" oraz dwutygodnika "Sycyna".

Debiutował w 1967 roku powieścią "Nagi sad", w której skupił się na doświadczeniach chłopskich i przemianach zachodzących na wsi w czasach PRL.

Informację o śmierci Wiesława Myśliwskiego podał "Tygodnik Powszechny", a potwierdził ją Instytut Książki.

Literackie portrety i uniwersalne pytania

Najbardziej znaną jego powieścią pozostaje "Kamień na kamieniu" - epicka opowieść o życiu wiejskiej społeczności od lat 20. do przełomu lat 70. i 80. XX wieku.

W kolejnych dziełach, takich jak "Widnokrąg" czy "Traktat o łuskaniu fasoli", Myśliwski sięgał po formę monologu. Narratorzy jego powieści często rozliczają się z własnym życiem, wspominając kluczowe momenty, które na zawsze je ukształtowały.

W ostatniej powieści, "Ucho igielne", Wiesław Myśliwski wykorzystał motyw sandomierskiej Furtki Dominikańskiej oraz biblijną alegorię, by po raz kolejny zmierzyć się z pytaniami o czas, przemijanie i zbawienie.

"Mam wrażenie, że każda moja książka jest niedopisana"

Słynął z tego, że pracował bardzo powoli. Kolejne powieści publikował średnio co 10 lat. Pomysł na "Traktat o łuskaniu fasoli" pisarz nosił w sobie przez 40 lat, jak wyznał po opublikowaniu powieści.

Na dobrą sprawę o żadnej książce nie mógłbym powiedzieć, że ją ostatecznie skończyłem. Książkę można pisać bez końca. I może tak powinno się robić - wyznał pisarz w jednym z wywiadów.

Zawsze mam wrażenie, że każda moja książka jest niedopisana, że gdybym posiedział jeszcze nad nią rok, dwa, trzy, to napisałbym lepszą - mówił.



Doceniony przez czytelników i krytyków

Twórczość Myśliwskiego zyskała uznanie nie tylko w Polsce. Jego powieści były wielokrotnie nagradzane - dwukrotnie otrzymał Nagrodę Literacką Nike ("Widnokrąg" w 1997 roku i "Traktat o łuskaniu fasoli" w 2007 roku). Wyróżniono go też licznymi odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, oraz tytułami doktora honoris causa kilku polskich uczelni.

Dzieła Myśliwskiego tłumaczone są na wiele języków i zdobywają uznanie za granicą. "Traktat o łuskaniu fasoli" został nagrodzony we Francji, a "Kamień na kamieniu" zdobył prestiżową amerykańską nagrodę The Best Translated Book Award. Jego powieści były także adaptowane przez wybitnych reżyserów teatralnych.