Rząd Wielkiej Brytanii odmówił Kanye Westowi zgody na wjazd do kraju, tłumacząc swoją decyzję skandalicznymi wypowiedziami artysty. Po tej informacji organizatorzy zdecydowali się odwołać festiwal muzyczny Wireless, gdzie amerykański raper miał być jedną z gwiazd.

Kanye West bez pozwolenia na pobyt w Wielkiej Brytanii

Jak podaje BBC, ministerstwo spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii poinformowało, że raper złożył wniosek o podróż do Wielkiej Brytanii za pośrednictwem Elektronicznej Autoryzacji Podróży (ETA). Decyzja o odmowie została podjęta na podstawie oceny, że obecność Westa nie byłaby korzystna dla dobra publicznego.

Jak donosi agencja Reutera, festiwal muzyczny Wireless, na którym jedną z gwiazd miał być właśnie West, został odwołany. Opłaty za bilety zostaną zwrócone - poinformował organizator.

Kanye West od lat wywoływał oburzenie swoimi antysemickimi, rasistowskimi i pro-nazistowskimi komentarzami. Te kontrowersyjne wypowiedzi stały się podstawą do odmowy wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Ostatnio muzyk zaoferował spotkanie z żydowską społecznością w Wielkiej Brytanii, aby wyrazić skruchę i chęć "wysłuchania" drugiej strony.

West od lat obraża społeczność żydowską

Phil Rosenberg, prezydent Board of Deputies of British Jews, stwierdził, że społeczność żydowska oczekuje od Westa prawdziwej skruchy i zmiany. W oświadczeniu organizacji podkreślono, że społeczność żydowska może spotkać się z artystą, jeśli ten najpierw odwoła występy na Wireless.

W oświadczeniu zarząd dodał: "Minął niecały rok, odkąd Kanye West wydał piosenkę zatytułowaną 'Heil Hitler', będącą ukoronowaniem trzech lat przerażającego antysemityzmu" - stwierdzono w oświadczeniu.

Inni zwracają uwagę, że West przepraszał już wcześniej, po czym wracał do swoich koszmarnych nawyków.

Brytyjski minister zdrowia Wes Streeting podzielił we wtorek te opinie, nazywając przeprosiny Westa "bezwartościowymi".

Jeśli chce przebaczenia, to nie mojego przebaczenia potrzebuje - powiedział w wywiadzie dla Radia 4. Chodzi o przebaczenie społeczności żydowskich i nie sądzę, żeby zrobił cokolwiek, żeby na nie zasłużyć - dodał.

Melvin Benn, dyrektor zarządzający Festival Republic, firmy organizującej Wireless, sugerował wcześniej, że decyzja rządu może zakończyć kontrowersje wokół występu Westa. Wcześniej z festiwalu wycofało się kilku głównych sponsorów.