1157 osób znalazło się na noworocznej liście wyróżnień króla Karola III. Wśród uhonorowanych jest znany aktor Idris Elba, który otrzymał tytuł "sir". Damą została trenerka żeńskiej reprezentacji piłkarskiej Anglii, Sarina Wiegma.

Idris Elba ma otrzymać tytuł szlachecki / Maria Laura Antonelli / Avalon / PAP

Aktor Idris Elba otrzymał tytuł "sir" za działalność charytatywną na rzecz młodzieży.

Trenerka piłkarek Anglii Sarina Wiegman została damą, a kapitan drużyny Leah Williamson otrzymała tytuł C.B.E.

Wyróżnieni zostali także mistrzowie olimpijscy w łyżwiarstwie figurowym Christopher Dean i Jayne Torvill.

Najstarszym odznaczonym jest 102-letni John Hearn, a najmłodszym 20-letni wspinacz Toby Roberts .

"Tegoroczna lista wyróżnień oddaje hołd temu, co w Wielkiej Brytanii najlepsze - ludziom, którzy stawiają dobro wspólne ponad własne interesy, aby wzmacniać społeczności i zmieniać życie" - stwierdził premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer w oświadczeniu.

Elba doceniony za pomoc młodym ludziom

Idris Elba został "sir Idrisem" w uznaniu za zaangażowanie w działalność charytatywną na rzecz młodzieży. Rozpoczął kampanię na rzecz ograniczenia przestępstw z wykorzystaniem noży i założył wraz ze swoją żoną Sabriną fundację Elba Hope Foundation, która udziela grantów organizacjom w Wielkiej Brytanii, USA i Afryce.

Stał się znany dzięki roli w serialu telewizyjnym "The Wire". Wystąpił w takich filmach jak "Bestie bez narodu" czy "Mandela: Droga do wolności". Za rolę Johna Luthera w serialu "Luther" otrzymał Złotego Globa.

Przyjmuję to wyróżnienie w imieniu wielu młodych ludzi, których talent, ambicja i wytrwałość napędzają działalność Elba Hope Foundation - powiedział sir Idris.

Najstarsi i najmłodsi

W sumie w tym roku wyróżnienia noworoczne otrzymało 1157 osób. Wśród nich jest kilka zawodniczek kobiecej piłkarskiej reprezentacji Anglii, która w tym roku zdobyła mistrzostwo Europy. Trenerka drużyny, Sarina Wiegman, menedżerka drużyny, otrzymała honorowy tytuł damy. Leah Williamson, kapitan drużyny, została odznaczona tytułem C.B.E, czyli Commander of the Order of the British Empire. To odznaczenie poniżej tytułów rycerskich dających prawo do zwrotu sir lub dame.

Wyróżnieni zostali też Christopher Dean i Jayne Torvill. To brytyjska para łyżwiarzy figurowych, którzy zdobyli złoty medal olimpijski w 1984 roku. Otrzymali oni honorowe tytuły za zasługi dla łyżwiarstwa figurowego oraz działalność wolontariacką - podaje "The New York Times".

Najstarszym odznaczonym jest John Hearn. 102-latek otrzymał Medal Imperium Brytyjskiego za zasługi dla rozwoju judo oraz społeczności w północno-wschodniej Anglii. Jest on jednym z czterech stulatków na liście.

Najmłodszym odznaczonym jest olimpijczyk Toby Roberts. 20-latek otrzymał tytuł M.B.E (jest to piąta, najniższa klasa Orderu Imperium Brytyjskiego). Uhonorowano go za zdobycie złotego medalu we wspinaczce łącznej na igrzyskach w Paryżu.

Kto może być nominowany do odznaczenia?

W Wielkiej Brytanii każdy obywatel ma prawo nominować kogoś do odznaczenia państwowego. Premier oraz wyżsi ministrowie rządu przedstawiają następnie swoje rekomendacje monarchii, która podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu wyróżnienia.

Znani, którzy odmówili przyjęcia wyróżnienia

Nie wszyscy wyróżnieni decydują się na przyjęcie odznaczenia. W 2000 roku muzyk David Bowie odmówił przyjęcia tytułu Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego (C.B.E.), argumentując, że "naprawdę nie wiem, co za tym stoi". Zdarzały się także przypadki zwrotu już przyznanych odznaczeń - w 1969 roku John Lennon oddał swoje odznaczenie geście protestu przeciwko polityce Wielkiej Brytanii wobec Nigerii i Wietnamu.